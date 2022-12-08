Олена Зеленська зізналася, чи спілкується із родичами з Росії

Перша леді розповіла, що має рідних у Росії, але вона припинила будь-які контакти з ними після початку війни.

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Дружина президента України поділилася, що з початку повномасштабної війни в Україні ніхто з її родичів і друзів не зв'язався з нею і не дізнався, чи вона взагалі жива. Про це вона розповіла у інтерв'ю The Times.

"Немає сенсу повертатися до тих діалогів, коли твоє власне життя і життя дітей і твоєї родини у великій небезпеці, і люди навіть не питають, ти ще живий. Я думаю, що такі стосунки закінчилися", — сказала Олена Зеленська.

Крім того, вона заявила, що, звісно, у війні винен диктатор Володимир Путін, але без підтримки свого народу він не зміг би розпочати повномасштабне вторгнення.

Нагадаємо, BBC опублікувала список зі 100 жінок зі всієї планети, які надихають і впливають на світ у 2022 році. Цей рейтинг відображає роль жінок у конфліктах поточного року — від протестів до війни. Серед них вісім українок, зокрема перша леді України Олена Зеленська.

Також Фокус писав, що час офіційного візиту до Великобританії Олена Зеленська, дружина українського президента, зустрілась із королем Карлом ІІІ.