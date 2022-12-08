Кэтрин Зета-Джонс продемонстрировала, с чем сочетать серое пальто

Актриса даже в холодную погоду выглядела на миллион.

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53-летняя британская актриса Кэтрин Зета-Джонс показала элегантный образ, когда приехала вечером домой после записи программы Good Morning America в Нью-Йорке.

Из машины Кэтрин вышла в сером двубортном пальто с острыми лацканами, надев под него ярко-синее платье с короткими рукавами и с баской. Образ она дополнила черным стеганым клатчем и такого же цвета туфлями на шпильке.

Волосы актрисы традиционно были распущены и расчесаны на прямой пробор.

[ + – ] Актриса біла одета, мягко говоря, не по погоде Фото: Getty

В эфире программы актриса, которая снова заявила о себе, снявшись в роли Мортиши Аддамс в нашумевшем сериале "Уэнздей" от Netflix, рассказала о своем 22-летнем браке с Майклом Дугласом. По ее словам, она никогда не ожидала, что этот союз будет настолько крепким.

Актриса призналась, что ее супруг умеет выбирать подарки и всегда угадывал ее желания.

Ранее она говорила о том, что этот брак не был таким простым, как кажется. В 2013 году пара на какое-то время рассталась.

"Невозможно не иметь взлетов и падений, если вы живете с одним и тем же человеком и просыпаетесь с ним каждый день. Я просыпаюсь с Майком уже почти 25 лет. Мне нравится быть замужем, но это безумие, если подумать", – сказала она.

Напомним, недавно Кэтрин Зета-Джонс появилась на красной дорожке в сопровождении старшего сына Дилана.