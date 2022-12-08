Кетрін Зета-Джонс продемонструвала, з чим поєднувати сіре пальто

Акторка навіть у холодну погоду виглядала на мільйон.

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53-річна британська актриса Кетрін Зета-Джонс показала елегантний образ, коли приїхала увечері додому після запису програми Good Morning America у Нью-Йорку.

З машини Кетрін вийшла в сірому двобортному пальті з гострими лацканами, одягнувши під нього яскраво-синю сукню з короткими рукавами та з баскою. Образ вона доповнила чорним стьобаним клатчем і такого ж кольору туфлями на шпильці.

Волосся актриси традиційно було розпущене і розчесане на прямий проділ.

[ + – ] Актриса була одягнена, м'яко кажучи, не за погодою Фото: вулкан

В ефірі програми актриса, яка знову заявила про себе, знявшись у ролі Мортіші Аддамс у серіалі "Уенздей" від Netflix, розповіла про свій 22-річний шлюб з Майклом Дугласом. За її словами, вона ніколи не очікувала, що цей союз буде настільки міцним.

Актриса зізналася, що її чоловік вміє обирати подарунки і завжди вгадував її бажання.

Раніше вона говорила про те, що цей шлюб не був таким простим, як здається. У 2013 році пара на якийсь час розходилася.

"Неможливо не мати злетів і падінь, якщо ви живете з однією людиною і прокидаєтеся з нею щодня. Я прокидаюся з Майком вже майже 25 років. Мені подобається бути одруженою, але це божевілля, якщо подумати", — сказала вона.

Нагадаємо, нещодавно Кетрін Зета-Джонс з'явилася на червоній доріжці у супроводі старшого сина Ділана.