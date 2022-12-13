Платье Кейт Миддлтон стало мемом в Сети (фото)

Зеленый цвет наряда спровоцировал волну шуток.

Related video

Зеленое платье принцессы Уэльской Кейт Миддлтон высмеяли в Сети. Образ, в котором королевская персона с мужем, принцем Уильямом посетила церемонию вручения премии Earthshot Prize, стал мемом из-за своего цвета.

Поскольку зеленый цвет хромокея, на который можно наложить практически любое изображение и видео, пользователи Сети начали с ним креативить.

Сначала на платье жены будущего короля Великобритании наложили постер документального скандального сериала "Гарри и Меган", затем Кейт "примерила" скелет, пиццу, аниме и так дальше.

Осенью 2022 года после смерти королевы Елизаветы II Кэтрин Миддлтон приняла новый титул и стала принцессой Уэльской. Также стало известно о четвертой беременности супруги принца Уильяма. Впрочем, официально королевские персоны не подтвердили информацию.

В США Кейт Миддлтон и принц Уильям впервые прилетели в новом статусе и посетили ряд официальных мероприятий.

Напомним, Кэтрин Миддлтон анонсировала концерт к Рождеству.

Также Фокус писал о самых ярких модных выходах супруги будущего короля Великобритании.