Платье Кейт Миддлтон стало мемом в Сети (фото)
Зеленый цвет наряда спровоцировал волну шуток.
Зеленое платье принцессы Уэльской Кейт Миддлтон высмеяли в Сети. Образ, в котором королевская персона с мужем, принцем Уильямом посетила церемонию вручения премии Earthshot Prize, стал мемом из-за своего цвета.
Поскольку зеленый цвет хромокея, на который можно наложить практически любое изображение и видео, пользователи Сети начали с ним креативить.
Сначала на платье жены будущего короля Великобритании наложили постер документального скандального сериала "Гарри и Меган", затем Кейт "примерила" скелет, пиццу, аниме и так дальше.
Осенью 2022 года после смерти королевы Елизаветы II Кэтрин Миддлтон приняла новый титул и стала принцессой Уэльской. Также стало известно о четвертой беременности супруги принца Уильяма. Впрочем, официально королевские персоны не подтвердили информацию.
В США Кейт Миддлтон и принц Уильям впервые прилетели в новом статусе и посетили ряд официальных мероприятий.
Напомним, Кэтрин Миддлтон анонсировала концерт к Рождеству.
Также Фокус писал о самых ярких модных выходах супруги будущего короля Великобритании.