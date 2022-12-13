Рожденная сверкать: 5 самых ярких платьев Кейт Миддлтон с камнями и пайетками

Чаще всего принцесса Уэльская выбирает наряды от бренда Jenny Packham, знаменитого изящными линиями и богатой отделкой платьев.

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40-летняя принцесса Уэльская во время записи послания "Вместе на Рождество" появилась в красном платье Aurora за 460 фунтов стерлингов от Needle and Thread, которое она впервые представила в 2020 году. Расшитый бисером и пайетками наряд заставил модных критиков отметить тот факт, что герцогиня Кембриджская и Корнуолльская любит и умеет носить платья с обилием декора в виде камней, стразов и прочего блеска. Именно поэтому для торжественных вечерних мероприятий чаще всего жена принца Уильяма отдает предпочтения нарядам от бренда Jenny Packham, который славится богатой отделкой платьев. Фокус решил вспомнить пять самых ярких в прямом смысле выходов принцессы Уэльской, когда она буквально сверкала перед объективами фотокамер.

Королевское эстрадное представление (2017)

В London Palladium Кейт Миддлтон появилась в расшитом блестками наряде до пола с длинными рукавами. Пудрово-голубое платье, сшитое на заказ, было создано любимым дизайнером тогдашней герцогини Кембриджской Jenny Packham, и оно, безусловно, помогло ей затмить всех. Платье, инкрустированное драгоценными камнями и блестками, было настолько ослепительным, что его прозвали "платьем Эльзы Кейт" из диснеевского фильма "Холодное сердце".

Она дополнила ансамбль туфлями-лодочками от Oscar de la Renta.

Премьера фильма "Не время умирать" (2021)

Появление Кэтрин в приталенном платье в пол от Jenny Packham, расшитом камнями и пайетками, с накидкой и соответствующей обувью в придачу стало одним из самых ярких моментов того года. Герцогиня сочетала наряд за 2800 фунтов стерлингов со сделанными на заказ серьгами Onitaa стоимостью 290 фунтов стерлингов от южноазиатского бренда. На ногах у нее были туфли-лодочки Aquazzura за 555 фунтов стерлингов.

После ошеломительного выхода герцогини все похожие платья были раскуплены в считанные часы.

94-е Королевское эстрадное представление (2021)

На мероприятии Кейт Миддлтон появилась в красивом длинном темно-зеленом наряде по фигуре от той же Jenny Packham. Этот наряд Кэтрин также одела повторно, поскольку раньше уже появлялась в нем в туре по Пакистану в 2019-м.

Образ дополняли серьги Missoma "Zenyu" и туфли-лодочки Emmy London "Rebecca Greenery".

Государственный прием на Ямайке (2022)

В марте этого года принц и принцесса Уэльские совершили турне по странам Карибского бассейна, и на государственном ужине будущая королева Великобритании сразила гостей своим роскошным образом от своего любимого дизайнера, упомянутого выше. Она появилась на приеме в темно-зеленом блестящем платье из тюля с открытыми плечами и украшенным лифом, которое, как полагают, является сшитой на заказ версией "Wonder Glitter Tulle Gown" Jenny Packham стоимостью 3791 фунта стерлингов. Она дополнила его подходящими серьгами с изумрудами и бриллиантами и браслетом, предоставленным Ее Величеством Королевой Елизаветой II для особого случая. Завершали ансамбль зеленые бархатные туфли-лодочки Manolo Blahnik.

Дипломатический прием в Букингемском дворце (2022)

Принцесса Уэльская ошеломила своим алым платьем на мероприятии, состоявшемся в Букингемском дворце, когда вышла к приглашенным представителям зарубежных государств в темно-красном платье Elodie от Jenny Packham до пола, украшенном блестками и бисером с цветочным узором. Распустив длинные каштановые локоны, Кейт продемонстрировала серьги Queen's Diamond Frame, которые сочетала с Орденом королевской семьи королевы Елизаветы II и своим синим поясом Королевского Викторианского ордена.

Принцесса Уэльская надела тиару "Цветок лотоса", также известную как тиара папируса королевы-матери, которую она носила ранее. Сделанная из бриллиантов в виде веера, увенчанная плавающими арками из бриллиантов, она принадлежала принцессе Маргарет.

Напомним, какие наряды выбрала принцесса Уэльская для визита в США, и во сколько обошелся ее гардероб на три дня.