Народжена сяяти: 5 найяскравіших суконь Кейт Міддлтон з камінням та паєтками

Найчастіше принцеса Уельська вибирає вбрання від бренду Jenny Packham, відомого витонченими лініями та багатою обробкою суконь.

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40-річна принцеса Уельська під час запису послання "Разом на Різдво" з'явилася у червоній сукні Aurora за 460 фунтів стерлінгів від Needle and Thread, яку вона вперше представила у 2020 році. Розшите бісером і паєтками вбрання змусило модних критиків відзначити той факт, що герцогиня Кембриджська і Корнуольська любить і вміє носити сукні з великою кількістю декору у вигляді каменів, стразів та іншого блиску. Саме тому для урочистих вечірніх заходів найчастіше дружина принца Вільяма віддає перевагу вбранням від бренду Jenny Packham, який славиться багатою обробкою суконь. Фокус вирішив згадати п'ять найяскравіших у прямому сенсі виходів принцеси Уельської, коли вона буквально виблискувала перед об'єктивами фотокамер.

Королівська естрадна вистава (2017)

У London Palladium Кейт Міддлтон з'явилася у розшитому блискітками вбранні до підлоги з довгими рукавами. Пудрово-блакитна сукня, зшита на замовлення, створена улюбленим дизайнером тодішньої герцогині Кембриджської Jenny Packham, і вона, безумовно, допомогла їй затьмарити всіх. Сукня, інкрустована дорогоцінним камінням і блискітками, була настільки сліпучою, що її прозвали "сукнею Ельзи Кейт" з діснеївського фільму "Холодне серце".

Вона доповнила ансамбль туфлями-човниками від Oscar de la Renta.

Прем'єра фільму "Не час помирати" (2021)

Поява Кетрін у приталеній сукні в підлогу від Jenny Packham, розшитою камінням та паєтками, з накидкою та відповідним взуттям на додачу стала одним із найяскравіших моментів того року. Герцогиня поєднувала вбрання за 2800 фунтів стерлінгів зі зробленими на замовлення сережками Onitaa вартістю 290 фунтів стерлінгів від південноазіатського бренду. На ногах у неї були туфлі-човники Aquazzura за 555 фунтів стерлінгів.

Після приголомшливого виходу герцогині всі схожі сукні розкупили за лічені години.

94-е Королівське естрадне дійство (2021)

На заході Кейт Міддлтон з'явилася в красивому довгому темно-зеленому вбранні по фігурі від тієї ж Jenny Packham. Це вбрання Кетрін також одягла повторно, оскільки раніше вже з'являлася в ньому в турі Пакистаном 2019.

Образ доповнювали сережки Missoma "Zenyu" та туфлі-човники Emmy London "Rebecca Greenery".

Державний прийом на Ямайці (2022)

У березні цього року принц і принцеса Уельські здійснили турне країнами Карибського басейну, і на державній вечері майбутня королева Великобританії вразила гостей своїм розкішним образом свого улюбленого дизайнера, згаданого вище. Вона з'явилася на прийомі в темно-зеленій блискучій сукні з тюлю з відкритими плечима і прикрашеним ліфом, який, як вважають, є пошитою на замовлення версією "Wonder Glitter Tulle Gown" Jenny Packham вартістю 3791 фунта стерлінгів. Вона доповнила його відповідними сережками зі смарагдами та діамантами та браслетом, наданим Її Величністю Королевою Єлизаветою II для особливого випадку. Завершували ансамбль зелені оксамитові туфлі-човники Manolo Blahnik.

Дипломатичний прийом у Букінгемському палаці (2022)

Принцеса Уельська приголомшила своєю червоною сукнею на заході, що відбувся в Букінгемському палаці, коли вийшла до запрошених представників зарубіжних держав у темно-червоній сукні Elodie від Jenny Packham до підлоги, прикрашеній блискітками та бісером з квітковим візерунком. Розпустивши довгі каштанові локони, Кейт продемонструвала сережки Queen's Diamond Frame, які поєднувала з Орденом королівської родини королеви Єлизавети II та своїм синім поясом Королівського Вікторіанського ордену.

Принцеса Уельська одягла тіару "Квітка лотоса", також відому як тіару папірусу королеви-матері, яку вона носила раніше. Зроблена з діамантів у вигляді віяла, увінчана плаваючими арками з діамантів, вона належала принцесі Маргарет.

Нагадаємо, яке вбрання обрала принцеса Уельська для візиту до США, і скільки обійшовся її гардероб на три дні.