Сукня Кейт Міддлтон стала мемом у мережі (фото)

Зелений колір вбрання спровокував хвилю жартів.

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Зелену сукню принцеси Уельської Кейт Міддлтон висміяли в мережі. Образ, у якому королівська персона з чоловіком, принцом Вільямом відвідала церемонію вручення премії Earthshot Prize, став мемом через свій колір.

Оскільки зелений це колір хромакею, на який можна накласти практично будь-яке зображення та відео, користувачі мережі почали креативити.

Спочатку на сукню дружини майбутнього короля Великобританії наклали постер документального скандального серіалу "Гаррі та Меган", потім Кейт "приміряла" скелет, піцу, аніме тощо.

Восени 2022 після смерті королеви Єлизавети ІІ Кетрін Міддлтон прийняла новий титул і стала принцесою Уельською. Також стало відомо про четверту вагітність дружини принца Вільяма. Втім, офіційно королівські персони не підтвердили інформацію.

У США Кейт Міддлтон та принц Вільям вперше прилетіли у новому статусі та відвідали низку офіційних заходів.

Нагадаємо, Кетрін Міддлтон анонсувала концерт до Різдва.

Також Фокус писав про найяскравіші модні виходи дружини майбутнього короля Великобританії.