Сигурни Уивер в эффектном наряде появилась на премьере фильма "Аватар: Путь воды"

73-летняя актриса выбрала потрясающий образ от Valentino.

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В Лос-Анджелесе прошла мировая премьера фильма "Аватар: Путь воды". Сиквела культового фильма Джеймс Кэмерона. И на красной дорожке собрались почти все актеры, занятые в картине. Одной из главных звезд стала актриса Сигурни Уивер, которая в первой фильме исполнила роль доктора Грейс Огустин. Об этом пишет Digital Spy.

На красной дорожке 73-летняя актриса появилась в образе от Valentino: простой белой рубашке и эффектной, расшитой золотом юбке.

[ + – ] Сигурни Уивер на премьере фильма "Аватар: Путь воды" Фото: Getty Images

К слову, подобное сочетание ввела в моду Шэрон Стоун еще в 1990-е. И тогда ее критиковали за подобную вольность. Но теперь в таких образах на красных дорожках появляются многие селебрити.

В фильме "Аватар: Путь воды" Уивер досталась роли Кири, приемной дочери Джейка Салли (Сэм Уортингтон) и Нейтири (Зои Салдана). Ведь ее персонаж доктор Грейс погибла в первом фильме, став на сторону коренного народа планеты Пандора — на’ви в их борьбе с захватчиками с Земли.

[ + – ] Трейлер фильма "Аватар: путь воды"

Кири тесно связана с Грейс, поскольку девушку родила аватар доктора. И в интервью Screen Rant Уивер дала понять, что у Кири и Грейс будет много общего.

"Ей определенно передались любознательность и любовь к природе. Грейс любила быть аватаром, находиться в лесу и заниматься исследованиями. Я думаю, что Кири выразит все это другим способом. В сценарии был сделан на этом акцент. В фильме вы увидите, как она пытается установить связь с Грейс", — Уивер даже намекнула, что у Кири будет связь с божеством Пандоры Эйвой, которая охраняет и взаимодействует со всеми живыми организмами Пандоры.

Мировая премьера фильма "Аватар: Путь воды" Джеймса Кэмерона состоится 16 декабря. Третья часть картины выйдет в 2024 году.

Ранее Сигурни Уивер заявила, что наслаждается своей работой и не собирается уходить на пенсию. А тот факт, что иногда она оказывается старше всех на съемочной площадке, ее только забавляет.

Фокус писал о новом "Аватаре" и том, как его восприняли те счастливчики, которые уже успели посмотреть новое творение Кэмерона. Они были в восторге.