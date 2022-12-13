Сігурні Вівер в ефектному вбранні з'явилася на прем'єрі "Аватар: Шлях води"

73-річна акторка обрала чудовий образ від Valentino.

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У Лос-Анджелесі відбулася світова прем'єра фільму "Аватар: Шлях води", сиквелу культового фільму Джеймса Кемерона. І на червоній доріжці зібралися майже всі актори, зайняті у картині. Однією з головних зірок стала акторка Сігурні Вівер, яка у першій фільмі виконала роль доктора Ґрейс Оґустін. Про це пише Digital Spy.

На червоній доріжці 73-річна акторка з'явилася в образі від Valentino: простій білій сорочці та ефектній, розшитій золотій спідниці.

[ + – ] Сігурні Вівер на прем'єрі "Аватар: Шлях води" Фото: Getty Images

До речі, таке поєднання ввела в моду Шерон Стоун ще 1990-х. І тоді її критикували за таку вільність. Але тепер у таких образах на червоних доріжках з'являються багато селебріті.

У фільмі "Аватар: Шлях води" Вівер дісталася ролі Кірі, прийомної дочки Джейка Саллі (Сем Вортінгтон) та Нейтірі (Зої Салдана). Адже її персонаж доктор Ґрейс загинула в першому фільмі, ставши на бік корінного народу планети Пандора — наві в їх боротьбі із загарбниками із Землі.

[ + – ] Трейлери фильму "Аватар: шлях води".

Кірі тісно пов'язана з Ґрейс, оскільки дівчину народила аватар лікаря. І в інтерв'ю Screen Rant Вівер дала зрозуміти, що у Кірі та Ґрейс буде багато спільного.

"Їй безперечно передалися допитливість і любов до природи. Ґрейс любила бути аватаром, перебувати в лісі і займатися дослідженнями. Я думаю, що Кірі висловить все це іншим способом. У сценарії був зроблений на цьому акцент. У фільмі ви побачите, як вона намагається встановити зв'язок з Ґрейс", — Вівер навіть натякнула, що у Кірі буде зв'язок із божеством Пандори Ейвою, яка охороняє та взаємодіє з усіма живими організмами Пандори.

Світова прем'єра фільму "Аватар: Шлях води" Джеймса Кемерона відбудеться 16 грудня. Третя частина картини вийде 2024 року.

Раніше Сігурні Вівер заявила, що насолоджується своєю роботою і не має наміру йти на пенсію. А той факт, що іноді вона виявляється найстаршою на знімальному майданчику, її тільки забавляє.

Фокус писав про нового "Аватар" і про те, як його сприйняли ті щасливчики, які вже встигли подивитися нове творіння Кемерона. Вони були у захваті.