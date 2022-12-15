Друзья Кейт Миддлтон опровергли обвинения Меган Маркл в "холодности" принцессы Уэльской

Люди из близкого круга принцессы Уэльской разоблачили очередную клевету герцогини Сассекской.

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В первой части сериала "Гарри и Меган" герцогиня Сассекская заявила, что при первой встрече с Кейт Миддлтон и принцем Уильямом была удивлена формальнсотью Кэтрин даже за закрытыми дверями. По ее словам, когда она хотела обнять герцогиню Кембриджскую, та показала себя эмоционально холодной и сдержанной и не была рада объятиям американки. Однако друзья принцессы Уэльской поспешили опровергнуть подобные слова. По словам людей из близкого окружения Кейт, жена принца Уильяма "большая обнимашка". Об этом они рассказали в комментарии таблоиду People.

"Она теплая и дружелюбная и приветствует всех крепкими объятиями и поцелуями. Для нее естественно быть такой", – цитируют журналисты своих инсайдеров.

В сериале Меган говорит, что при первой встрече с высокопоставленными королевскими особами была "босиком и в рваных джинсах". Она утверждала, что "всегда любила обниматься" и не понимала, насколько это "неприятно" для "многих британцев".

"Есть способ быть обращенным вперед, а затем вы закрываете дверь и расслабляетесь сейчас. Но эта формальность распространяется на обе стороны. И это меня удивило", – сообщила Маркл.

Ранее появилась новость о том, что принц Уильям "не потерпит", чтобы другие негативно отзывались о принце Гарри, несмотря на то, что он испытывает "гнев и печаль" из-за документального фильма Netflix.

У братьев были "невероятно натянутые" отношения после многих лет ссор из-за жены Гарри и ее предполагаемого обращения с персоналом, решения пары эмигрировать в Америку и откровений, которые Сассексы озвучивают в интервью.

Напомним, Меган Маркл рассказала, почему не выделялась в королевской семье, а также высмеяла первое знакомство с королевой Елизаветой II.