Друзі Кейт Міддлтон спростували звинувачення Меган Маркл у "холодності" принцеси Уельської

Люди з близького кола принцеси Уельської викрили черговий наклеп герцогині Сассекської.

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У першій частині серіалу "Гаррі та Меган" герцогиня Сассекська заявила, що під час першої зустрічі з Кейт Міддлтон і принцом Вільямом була здивована формальністю Кетрін навіть за зачиненими дверима. За її словами, коли вона хотіла обійняти герцогиню Кембриджську, та здалася емоційно холодною та стриманою і не була рада обіймам американки. Проте друзі принцеси Уельської поспішили спростувати подібні слова. За словами людей із близького оточення Кейт, дружина принца Вільяма "велика обіймашка". Про це вони розповіли в коментарі таблоїду People.

"Вона тепла та доброзичлива й вітає всіх міцними обіймами та поцілунками. Для неї природно бути такою", — цитують журналісти своїх інсайдерів.

У серіалі Меган каже, що під час першої зустрічі з високопоставленими королівськими особами була "босоніж і у рваних джинсах". Вона стверджувала, що "завжди любила обійматися" та не розуміла, наскільки це "неприємно" для "багатьох британців".

"Є спосіб бути зверненим уперед, а потім ви зачиняєте двері та розслабляєтеся зараз. Але ця формальність поширюється на обидві сторони. І це мене здивувало", — повідомила Маркл.

Раніше з'явилася новина про те, що принц Вільям "не потерпить", щоб інші негативно відгукувалися про принца Гаррі, незважаючи на те, що він відчуває "гнів і сум" через документальний фільм Netflix.

У братів були "неймовірно натягнуті" стосунки після багатьох років сварок через дружину Гаррі та її передбачуваного поводження з персоналом, рішення пари емігрувати в Америку й одкровення, які Сассекси озвучують в інтерв'ю.

Нагадаємо, Меган Маркл розповіла, чому не виділялася в королівській родині, а також висміяла перше знайомство з королевою Єлизаветою II.