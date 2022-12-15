Принц Гарри расскажет о своих скандальных мемуарах перед камерами

Таким образом, герцог планирует прорекламировать книгу.

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Принц Гарри расскажет о своих мемуарах перед камерами. Об этом пишет Мirror.

Как сообщается, герцог Сассекский обдумывает предложения крупных американских телеканалов. Сын короля Карла ІІІ планирует прорекламировать свои скандальные мемуары в формате беседы с журналистами.

По словам источника, ведущая телеканала CBS и близкая подруга герцогини Сассекской, Гейл Кинг может стать собеседником принца Гарри.

Кроме того, известно, что принц Гарри уже обсудил выпуск специального телевизионного интервью. Вероятно, что оно станет не менее скандальным, чем разговор герцогов Сассекских с телеведущей Опрой Уинфри в начале 2021 года.

[ + – ] Принц Гарри и Меган Маркл Фото: Getty Images

В настоящее время внимание поклонников королевской семьи Великобритании приковано к выходу сериала "Гарри и Меган". В документальной картине герцоги Сассекские рассказали о знакомстве и начале своих отношений.

Известно, что в последних эпизодах принц Гарри и Меган Маркл раскроют скандальные подробности жизни в Букингемском дворце, после этого отношения герцогов Сассекских и членов королевской семьи окончательно разрушатся.

Напомним, скандальная документальная картина "Гарри и Меган" бьет рекорды Netflix.

Также Фокус писал о наказании принцу Гарри и Меган Маркл от короля Карла III за выход их сериала.