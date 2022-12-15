Принц Гаррі розповість про свої скандальні мемуари перед камерами

Таким чином герцог планує прорекламувати книгу.

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Принц Гаррі розповість про свої мемуари перед камерами. Про це пише Мirror.

Як повідомляється, герцог Сассекський обдумує пропозиції крупних американських телеканалів. Син короля Карла ІІІ планує прорекламувати свої скандальні мемуари у форматі розмови з журналістами.

За словами джерела видання, ведуча телеканалу CBS та близька подруга герцогині Сассекської, Гейл Кінг може стати співрозмовником принца Гаррі.

Окрім цього, відомо, що принц Гаррі вже обговорив випуск спеціального телевізійного інтерв'ю. Ймовірно, що воно стане не менш скандальним, ніж розмова герцогів Сассекських з телеведучою Опрою Вінфрі на початку 2021 року.

[ + – ] Принц Гаррі та Меган Маркл Фото: Getty Images

Наразі увага прихильників королівської родини Великобританії прикована до виходу серіалу "Гаррі та Меган". У документальній картині герцоги Сассекські розповіли про знайомство та початок своїх стосунів.

Відомо, що в останніх епізодах принц Гаррі та Меган Маркл розкриють скандальні подробиці життя в Букінгемському палаці, після цього стосунки герцогів Сассекських та членів королівської родини остаточно зруйнуються.

Нагадаємо, скандальна документальна картина "Гаррі та Меган" б'є рекорди Netflix.

Також Фокус писав про покарання для принца Гаррі та Меган Маркл від короля Карла ІІІ за вихід їхнього серіалу.