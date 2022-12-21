Бывшая жена Тома Круза Кэти Холмс показала детское фото в честь 44-летия

Актриса не так часто балует поклонников подобными снимками.

Related video

Американская актриса и режиссер Кэти Холмс, отметившая свой 44-ый день рождения, опубликовала в Instagram архивное фото, на котором изображена маленьким ребенком.

"Спасибо за всю доброту в мой день рождения. Мне нравится быть декабрьским ребенком", – подписала снимок знаменитость.

В кадре улыбающаяся Кэти позирует в голубой блузе и красных штанах. Ее темные волосы распущены, а лоб прикрывает челка.

Холмс – бывшая звезда голливудского актера Тома Круза. У пары есть 16-летняя дочь Сури, с которой ее мать часто появляется на улицах Нью-Йорка. Что же касается звездного отца, то он прекратил любое общение с дочерью, поскольку она не стала членом сайентологической церкви, чего так сильно хотел Круз, но чему не менее сильно в свое время противилась Холмс.

По законам сайентологии, отец не можети обзаться с ребенком, которые не разделяет его веру. Именно такая же ситуация сложилась и у Николь Кидман, двое приемных детей которой с Томом Крузом фактически отреклись от него, став сайентологами.

Напомним, Кэти Холмс рассталась со своим бойфрендом-музыкантом Бобби Вутеном III, а недавно еще и подверглась насмешкам из-за нелепого наряда на ковровой дорожке.