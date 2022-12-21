Колишня дружина Тома Круза Кеті Голмс показала дитяче фото на честь 44-річчя

Акторка не так часто балує шанувальників подібними знімками.

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Американська акторка та режисерка Кеті Голмс, яка відсвяткувала свій 44-й день народження, опублікувала в Instagram архівне фото, на якому зображена маленькою дитиною.

"Дякую за всю доброту в мій день народження. Мені подобається бути грудневою дитиною", — підписала знімок знаменитість.

У кадрі усміхнена Кеті позує у синій блузці і червоних штанах. Її темне волосся розпущене, а лоб прикриває чубчик.

Голмс – колишня дружина зірки голлівудського актора Тома Круза. У пари є 16-річна дочка Сурі, з якою її мати часто з'являється на вулицях Нью-Йорка. Що ж до зіркового батька, то він припинив будь-яке спілкування з дочкою, оскільки вона не стала членкинею саєнтологічної церкви, чого так сильно хотів Круз, але чому не менш сильно свого часу чинила опір Голмс.

За законами саєнтології, батько не може спілкуватися з дитиною, яка не поділяє її віру. Саме така ситуація склалася і в Ніколь Кідман, двоє прийомних дітей якої з Томом Крузом фактично зреклися від нього, ставши саєнтологами.

Нагадаємо, Кеті Голмс розлучилася зі своїм бойфрендом-музикантом Боббі Вутеном III, а нещодавно ще й піддалася глузуванням через безглузде вбрання на килимовій доріжці.