Шестой сезон "Короны" раскритиковали за откровенные сцены похорон принцессы Дианы
Больше всего общественность беспокоится из-за реакции принца Гарри и принца Уильяма на изображение смерти их матери.
Шестой сезон сериала "Корона" раскритиковали за откровенные сцены похорон принцессы Дианы. Об этом пишет Еxpress.
Как сообщается, актриса Элизабет Дибики согласилась лечь в гроб и сыграть мертвую принцессу Диану. Также в новом сезоне документальной картины покажут сыновей умершей принцессы, принца Гарри и принца Уильяма во время похорон бывшей жены короля Карла ІІІ.
В частности, в "Короне" покажут врачей, залитых кровью и пытавшихся спасти принцессу, а также сумасшедшего принца Чарльза после того, как он увидел ее тело.
Поэтому понемногу разгорается скандал, как отреагируют сыновья покойной принцессы на слишком откровенные сцены. А также поклонники стриминговой платформы не довольны тем, что Элизабет Дибики заставили притворяться мертвой.
"Они фактически заставили Элизабет залезть в гроб и притворяться мертвой в роли Дианы. Зрители увидят, как французский священник совершает обряды для Дианы после объявления ее умершей. Принц Чарльз заходит в комнату и заливается слезами. В своей истерике он замечает, что Диане не хватает сережек... Принцы Уильям и Гарри никогда не видели свою мать в гробу, и они не должны на это смотреть. Как и британская общественность", — отмечают инсайдеры.
Напомним, Карди Би призналась, что хотела бы подружиться с принцессой Маргарет.
Также Фокус писал о том, что жена короля Карла III Камилла Паркер-Боулз тайком смотрит сериал "Корона".