Шестой сезон "Короны" раскритиковали за откровенные сцены похорон принцессы Дианы

Больше всего общественность беспокоится из-за реакции принца Гарри и принца Уильяма на изображение смерти их матери.

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Шестой сезон сериала "Корона" раскритиковали за откровенные сцены похорон принцессы Дианы. Об этом пишет Еxpress.

Как сообщается, актриса Элизабет Дибики согласилась лечь в гроб и сыграть мертвую принцессу Диану. Также в новом сезоне документальной картины покажут сыновей умершей принцессы, принца Гарри и принца Уильяма во время похорон бывшей жены короля Карла ІІІ.

В частности, в "Короне" покажут врачей, залитых кровью и пытавшихся спасти принцессу, а также сумасшедшего принца Чарльза после того, как он увидел ее тело.

Фото: Скриншот видео

Поэтому понемногу разгорается скандал, как отреагируют сыновья покойной принцессы на слишком откровенные сцены. А также поклонники стриминговой платформы не довольны тем, что Элизабет Дибики заставили притворяться мертвой.

"Они фактически заставили Элизабет залезть в гроб и притворяться мертвой в роли Дианы. Зрители увидят, как французский священник совершает обряды для Дианы после объявления ее умершей. Принц Чарльз заходит в комнату и заливается слезами. В своей истерике он замечает, что Диане не хватает сережек... Принцы Уильям и Гарри никогда не видели свою мать в гробу, и они не должны на это смотреть. Как и британская общественность", — отмечают инсайдеры.

Напомним, Карди Би призналась, что хотела бы подружиться с принцессой Маргарет.

Также Фокус писал о том, что жена короля Карла III Камилла Паркер-Боулз тайком смотрит сериал "Корона".