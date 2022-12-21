Шостий сезон "Корони" розкритикували за відверті сцени похорону принцеси Діани

Найбільше громадськість непокоїться через реакцію принца Гаррі та принца Вільяма на зображення кадрів смерті їхньої матері.

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Шостий сезон серіалу "Корона" розкритикували за відверті сцени похорону принцеси Діани. Про це пише Еxpress.

Як повідомляється, акторка Елізабет Дібікі погодилася лягти в труну та зіграти мертву принцесу Діану. Також у новому сезоні документальної картини покажуть синів померлої принцеси, принца Гаррі та принца Вільяма, під час похорону колишньої дружини короля Карла ІІІ.

Зокрема у "Короні" покажуть лікарів, залитих кров'ю, які намагалися врятувати принцесу, та божевільного принца Чарльза після того, як він побачив її тіло.

Фото: Скриншот видео

Через це потрохи розгорається скандал, як відреагують сини покійної принцеси на надто відверті сцени. А також прихильники стримінгової платформи не задоволені тим, що Елізабет Дібікі змусили вдавати мертву.

"Вони фактично змусили Елізабет залізти в труну і вдатися мертвою в ролі Діани. Глядачі побачать, як французький священик здійснює обряди для Діани після оголошення її померлою. Принц Чарльз заходить у кімнату і заливається сльозами. У своїй істериці він зауважує, що Діані не вистачає сережок. Це все, на чому він може зосередитись, коли його охоплює горе. Принци Вільям і Гаррі ніколи не бачили свою матір у труні, і вони не повинні на це дивитися. Як і британська громадськість", — зазначають інсайдери.

Нагадаємо, реперка Карді Бі зізналася, що хотіла би потоваришувати з принцесою Маргарет.

Також Фокус писав про те, що дружина короля Карла ІІІ Камілла Паркер-Боулз потайки дивиться серіал "Корона".