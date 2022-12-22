Жена аристократа публично заступилась за Карла III и принца Уильяма после обвинений Сассексов

По словам Софи Инклман, королевская семья приняла ее с распростертыми объятиями.

Related video

Выход документального шестисерийного сериала "Гарри и Меган" на Netflix, в котором принц Гарри и его жена озвучили очередную порцию обид и претензий в адрес британской королевской семьи, в Букингемском дворце встретили с достоинством и не стали комментировать обвинения в свой адрес. А вот жена лорда Фредерика Виндзора, сына двоюродного брата королевы, принца Майкла Кентского, актриса Софи Инклман открыто заступилась за старших членов "фирмы", о чем заявила в интервью The Spectator.

По ее словам, дворец придерживается стоического правила покойной королевы: никогда не жаловаться, никогда не объяснять.

"Я дорожу своей растущей близостью к старшим членам королевской семьи, которые так трудолюбивы, безропотны и храбры перед лицом безжалостного и жестокого внимания средств массовой информации, критики, лжи, подрыва и выдуманных телепрограмм – и всегда так добры к мне, что для меня большая честь знать их", – подчеркнула она.

[ + – ] Софи Инклман и лорд Фредерик Виндзор

Софи также рассказала, что проведет Рождество в Лондоне со своим мужем и двумя детьми, 9-тилетней Мод и 6-илетней Изабеллой:

"Это Рождество мы проведем в Лондоне. Я люблю лондонское Рождество. На улицах тихо, в парках пусто – это немного похоже на закрытый Лондон, но без масок. Мы увидим моих родителей на Рождество и некоторых родственников моего мужа Фредди в разных местах".

Это не первый раз, когда Софи говорит о своей связи с членами королевской семьи. 42-летняя женщина, которая вышла замуж за Фредерика во дворце Хэмптон-Корт в 2009 году, рассказала о семье в интервью The Times еще в декабре 2020 года.

"Все они невероятно встретили меня с распростертыми объятиями. У меня не было ни одного негативного опыта. Королева была прекрасна, принц Чарльз был прекрасен, принц Уильям был раем. Они никогда бы меня не отругали, если бы я хотела сыграть какую-нибудь роль. Все обо мне заботились", – призналась она.

[ + – ] Софи Инклман и принцесса Уэльская Кэтрин

Инклман также поведала о ДТП, в которое попала в ноябре 2017 года. Тогда женщина получила опасные для жизни травмы. Она рассказала, как члены королевской семьи сплотились, чтобы помочь ее семье. Софи Уэссекская лично посещала ее в больнице, а принц Уильям попросил одного из своих коллег из скорой помощи Восточной Англии "хорошо позаботиться о ней".

Трогательным жестом принц Чарльз также поручил своему шеф-повару Clarence House доставлять ее молодой семье пару сытных блюд каждый день "в течение нескольких месяцев".

Напомним, принц Гарри и Меган Маркл ждут извинений от Букингемского дворца. В свою очередь при дворе озадачены подобными заявлениями.