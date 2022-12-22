Дружина аристократа публічно заступилася за Карла III та принца Вільяма після звинувачень Сассексів

За словами Софі Вінклман, королівська родина прийняла її з розкритими обіймами.

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Вихід документального шестисерійного серіалу "Гаррі і Меган" на Netflix, в якому принц Гаррі та його дружина озвучили чергову порцію образ та претензій на адресу британської королівської родини, у Букінгемському палаці зустріли з гідністю і не коментували звинувачення на свою адресу. А ось дружина лорда Фредеріка Віндзора, сина двоюрідного брата королеви, принца Майкла Кентського, акторка Софі Вінклман відкрито заступилася за старших членів "фірми", про що заявила в інтерв'ю The Spectator.

За її словами, палац дотримується стоїчного правила покійної королеви: ніколи не скаржитися, ніколи не пояснювати.

"Я ціную свою кожен раз більшу близькість до старших членів королівської сім'ї, які такі працьовиті, покірні і хоробрі перед обличчям безжальної і жорстокої уваги засобів масової інформації, критики, брехні, підриву та вигаданих телепрограм — і завжди такі добрі до мене, що для мене велика честь знати їх", — наголосила вона.

[ + – ] Софі Вінклман та лорд Фредерік Віндзор

Софі також розповіла, що проведе Різдво у Лондоні зі своїм чоловіком та двома дітьми, 9-річною Мод та 6-річною Ізабеллою:

"Це Різдво ми проведемо в Лондоні. Я люблю лондонське Різдво. На вулицях тихо, у парках порожньо — це трохи схоже на закритий Лондон, але без масок. Ми побачимо моїх батьків на Різдво та деяких родичів мого чоловіка Фредді у різних місцях".

Це не вперше, коли Софі говорить про свій зв'язок із членами королівської родини. 42-річна жінка, яка вийшла заміж за Фредеріка у палаці Гемптон-Корт у 2009 році, розповіла про сім'ю в інтерв'ю The Times ще у грудні 2020 року.

"Усі вони неймовірно зустріли мене з розпростертими обіймами. У мене не було жодного негативного досвіду. Королева була прекрасна, принц Чарльз був прекрасний, принц Вільям був раєм. Вони ніколи б мене не посварили, якби я хотіла зіграти якусь роль. Всі про мене дбали", — зізналася вона.

[ + – ] Софі Вінклман та принцеса Уельська Кетрін

Вінклман також розповіла про ДТП, в яку потрапила у листопаді 2017 року. Тоді жінка отримала небезпечні для життя травми. Вона розповіла, як члени королівської родини згуртувалися, щоб допомогти її сім'ї. Софі Уесекська особисто відвідувала її в лікарні, а принц Вільям попросив одного зі своїх колег зі швидкої допомоги Східної Англії "добре подбати про неї".

Зворушливим жестом принц Чарльз також доручив своєму шеф-кухареві Clarence House доставляти її молодій сім'ї пару ситних страв щодня "протягом кількох місяців".

Нагадаємо, принц Гаррі та Меган Маркл чекають вибачень від Букінгемського палацу. Зі свого боку, при дворі спантеличені такими заявами.