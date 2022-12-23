Синди Кроуфорд продемонстрировала идеальный будничный образ 2023 (фото)
Знаменитость прогулялась по Лос-Анджелесу.
56-летняя американская модель Синди Кроуфорд продемонстрировала идеальный будничный образ для 2023 года. Об этом пишет Daily Mail.
Звезда подиумов прогулялась по Лос-Анджелесу в приталенном худи цвете хаки, голубых джинсах на средней посадке и зеленых замшевых ботильонах на каблуке. В качестве аксессуаров к декабрьскому аутфиту знаменитость добавила черный ремень с широкой пряжкой, светло-коричневую сумку, серебристые часы и несколько лаконичных украшений.
Волосы Синди Кроуфорд были распущены. В частности, знаменитость отказалась от макияжа в этот день.
Синди Кроуфорд замужем за бизнесменом Рэнди Гербером. Они воспитывают двух общих детей – Кайю и Пресли. 20-летняя дочь супермодели пошла по стопам своей звездной матери и активно строит карьеру в сфере моделинга.
Кайя Гербер снимается в рекламных кампейнах известных брендов, участвует в модных показах и встречается с 31-летним актером Остином Батлером, известным по роли Элвиса Пресли в байопике о певце.
Напомним, 56-летняя Синди Кроуфорд позировала обнаженной для рекламного кампейна своего бренда.
Также Фокус писал о выходе на подиум в золотистом платье дочери Синди Кроуфорд.