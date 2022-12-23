Сінді Кроуфорд продемонструвала ідеальний буденний образ 2023 (фото)

Знаменитість прогулялася по Лос-Анджелесу.

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56-річна американська модель Сінді Кроуфорд продемонструвала ідеальний буденний образ для 2023 року. Про це пише Daily Mail.

Зірка подіумів прогулялася по Лос-Анджелесу у приталеному худі кольору хакі, блакитних джинсах на середній посадці та зелених замшевих ботильйонах на підборах. Як аксесуари до грудневого аутфіту знаменитість додала чорний ремінь з широкою пряжкою, світло-коричневу сумку, сріблястий годинник та кілька лаконічних прикрас.

Волосся Сінді Кроуфорд було розпущене. Зокрема знаменитість відмовилася від макіяжу цього дня.

[ + – ] Сінді Кроуфорд

Сінді Кроуфорд одружена з бізнесменом Ренді Гербером. Вони виховують двох спільних дітей — Кайю та Преслі. 20-річна донька супермоделі пішла стопами своєї зіркової матері та активно будує кар'єру у сфері моделінгу.

Кайя Гербер знімається в рекламних кампейнах відомих брендів, бере участь у показах та зустрічається з 31-річним актором Остіном Батлером, відомим за роллю Елвіса Преслі у байопіку про відомого співака.

[ + – ] Кайя Гербер та Остін Батлер Фото: Getty Images

Нагадаємо, 56-річна Сінді Кроуфорд позувала оголеною для рекламного кампейну свого бренду.

Також Фокус писав про вихід на подіум у золотистій сукні доньки Сінді Кроуфорд.