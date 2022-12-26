Первое Рождество без королевы. Карл III обратился к британцам (видео)

Его Величество сказал немало теплых слов в адрес не только своей семьи, но и подданных.

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74-летний король Великобритании Карл III впервые обратился к нации в новом статусе, сменив на экране свою мать, Елизавету II, которая 70 лет поздравляла подданных с Рождеством.

Запись состоялась в часовне Святого Георгия в Виндзоре, где похоронены родители короля.

"Я стою здесь, в этой изысканной часовне Святого Георгия в Виндзорском замке, так близко к тому месту, где покоится моя любимая мать, покойная королева, упокоившаяся с моим дорогим отцом. Я вспоминаю о глубоко трогательных письмах, открытках и сообщениях, которые многие из вас отправляли мне и моей жене, и я не могу отблагодарить вас за любовь и сочувствие, которые вы проявили ко всей нашей семье. Рождество – это особенно трогательное время для всех из нас, кто потерял близких. Мы чувствуем их отсутствие в каждый знакомый поворот сезона и помним их в каждой заветной традиции", – начал король свою речь.

Кроме матери, он отдал дань уважения и государственным служащим:

"И в это время большой тревоги и лишений – будь то для тех, кто во всем мире сталкивается с конфликтами, голодом или стихийными бедствиями, или для тех, кто дома ищет способы оплатить свои счета и прокормить и согреть свои семьи, – мы видим это в человечности людей в наших странах и Содружестве, которые так легко реагируют на бедственное положение других. Я особенно хочу воздать должное всем тем удивительно добрым людям, которые так щедро жертвуют еду или деньги, или этот самый ценный товар – свое время – для поддержки тех, кто вокруг них в наибольшей нужде, вместе со многими благотворительными организациями".

Говоря о своих ближайших родственниках, король упомянул принца и принцессу Уэльских, отметив их служение обществу, и подчеркнул важность каждого мгновения:

"Какая бы у вас ни была вера или нет, именно в этом животворящем свете и в истинном смирении, заключающемся в нашем служении другим, я верю, что мы можем найти надежду на будущее. Поэтому давайте праздновать его вместе и всегда дорожить им. От всего сердца я желаю каждому из вас Рождества мира, счастья и вечного света".

Монарх для обращения надел синий костюм и галстук и выступал на фоне красивой рождественской ели, украшенной экологически чистыми игрушками и гирляндами.

Во время трансляции хор часовни Святого Георгия в Виндзоре исполнил национальный гимн.

Рождественские речи королевы обычно снимались в Букингемском дворце, но в последние годы их также записывали в Виндзорском замке и Сандрингемском доме в Норфолке.

Ранее память покойной королевы почтила и Кейт Миддлтон.

Напомним, королевская семья появилась на рождественской службе в Сандрингеме.