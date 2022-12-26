Перше Різдво без королеви. Карл III звернувся до британців (відео)

Його Величність сказав чимало теплих слів на адресу не лише своєї сім'ї, а й підданих.

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74-річний король Великобританії Карл III вперше звернувся до нації у новому статусі, змінивши на екрані свою матір, Єлизавету II, яка 70 років вітала підданих з Різдвом.

Запис відбувся у каплиці Святого Георгія у Віндзорі, де поховано батьків короля.

"Я стою тут, у цій вишуканій каплиці Святого Георгія у Віндзорському замку, так близько до того місця, де спочиває моя улюблена мати, покійна королева, яка спочиває тепер із моїм дорогим батьком. Я згадую про глибоко зворушливі листи, листівки та повідомлення, які багато хто з вас відправляв мені і моїй дружині, і я не можу віддячити вам за любов і співчуття, які ви виявили до всієї нашої сім'ї. Різдво — це особливо зворушливий час для всіх нас, хто втратив близьких. Ми відчуваємо їхню відсутність у кожний знайомий поворот сезону і пам'ятаємо їх у кожній заповітній традиції", — почав король свою промову.

Крім матері, він віддав шану і державним службовцям:

"І в цей час великої тривоги та поневірянь — чи то для тих, хто у всьому світі стикається з конфліктами, голодом чи стихійними лихами, чи для тих, хто вдома шукає способи оплатити свої рахунки і прогодувати та зігріти свої сім'ї, — ми бачимо це у людяності людей у наших країнах та Співдружності, які так легко реагують на тяжке становище інших, я особливо хочу віддати належне всім тим напрочуд добрим людям, які так щедро жертвують їжу чи гроші, або цей найцінніший товар — свій час — для підтримки тих, хто навколо них найбільшої потреби, разом з багатьма благодійними організаціями".

Говорячи про своїх найближчих родичів, король згадав принца і принцесу Уельських, відзначивши їхнє служіння суспільству, і наголосив на важливості кожної миті:

"Яка б у вас не була віра чи ні, саме в цьому життєдайному світлі і в істинній смиренності, яка полягає в нашому служінні іншим, я вірю, що ми можемо знайти надію на майбутнє. Тому давайте святкувати його разом і завжди цінувати їх. З щирого серця я бажаю кожному з вас Різдва світу, щастя та вічного світла”.

Монарх для звернення одягнув синій костюм і краватку та виступав на тлі гарної ялинки, прикрашеної екологічно чистими іграшками та гірляндами.

Під час трансляції хор каплиці Святого Георгія у Віндзорі виконав національний гімн.

Різдвяні промови королеви зазвичай знімалися в Букінгемському палаці, але останніми роками їх також записували у Віндзорському замку та Сандрінгемському будинку в Норфолку.

Раніше пам'ять покійної королеви вшанувала і Кейт Міддлтон.

Нагадаємо, королівська родина з'явилася на різдвяній службі у Сандрінгемі.