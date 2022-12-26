В спортивном аутфите: Эмили Ратаковски запечатлели в Нью-Йорке

Модель попала в кадр уличных фотографов во время прогулки.

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31-летняя Эмили Ратаковски попала под прицел папарацци, когда прогуливалась по Tribeca в Нью-Йорке. Об этом пишет Daily Mail.

Для прогулки холодным днем Эмили надела черные спортивные штаны и короткий черный пуховик, а также обула белые кроссовки. Ее волосы были распущены, а в ушах сверкали золотые серьги. Вокруг шеи она обернула черный шарф. Известная модель была сосредоточена на своем телефоне и не обращала внимания на фотографов.

Напомним, после расставания с мужем Эмили начала встречаться с бывшим Ким Кардашьян Питом Дэвидсоном, они даже вместе ходили на семейный ужин и его видели выходящим из ее дома.

Потом у ее было романтичное свидание с ужином и катанием на мотоцикле с диджеем Орацио Риспо. С ним Эмили встретилась несколько раз и пара выглядела очень довольной друг другом. Однако на днях ее заметили на свидании с новым парнем. В этот раз она гуляла и целовалась с художником Джеком Гриром.

Также Фокус писал, что Эмили Ратаковски продемонстрировала идеальный образ для зимы 2022/23.