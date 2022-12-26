У спортивному аутфіті: Емілі Ратаковські зняли в Нью-Йорку

Модель потрапила в кадр вуличних фотографів під час прогулянки.

Related video

31-річна Емілі Ратаковські потрапила під приціл папараці, коли прогулювалася Tribeca у Нью-Йорку. Про це пише Daily Mail.

Для прогулянки холодним днем Емілі одягла чорні спортивні штани та короткий чорний пуховик, а також взула білі кросівки. Її волосся було розпущене, а у вухах виблискували золоті сережки. Навколо шиї вона обернула чорний шарф. Відома модель була зосереджена на своєму телефоні та не звертала уваги на фотографів.

Нагадаємо, після розставання з чоловіком Емілі почала зустрічатися з колишнім Кім Кардаш'ян Пітом Девідсоном, вони навіть разом ходили на сімейну вечерю і його бачили, як він виходжив з її будинку.

Потім вона мала романтичне побачення з вечерею і катанням на мотоциклі з діджеєм Ораціо Ріспо. З ним Емілі зустрілася кілька разів і пара виглядала дуже задоволеною один одним. Однак днями її помітили на побаченні з новим хлопцем. Цього разу вона гуляла і цілувалася з художником Джеком Гриром.

Також Фокус писав, що Емілі Ратаковські продемонструвала ідеальний образ для зими 2022/23.