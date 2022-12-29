Королева Дании Маргрете опубликовала новое официальное фото с обоими сыновьями

Уже через несколько дней дети принца Иоахима лишаться своих титулов, а братья пребывают в ссоре.

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Датская королевская семья поделилась новым портретом королевы Маргрете вместе с ее сыновьями: принцем Фредериком и принцем Иоахимом не смотря на разлад в семье. Ранее королева объявила, что лишает своих внуков, детей младшего сына их королевских титулов "ради их блага", что вызвало разлад в дружном семействе. Об этом пишет Daily Mail.

Члены датской королевской семьи поссорились и даже провели Рождество порознь. Принц Фредерик, наследник престола, даже говорил, что ему грустно видеть своего брата таким расстроенным. Королева же осталась непреклонной. С 1 января дети Иоахима потеряют свои титулы принцев и принцесс, но останутся в очереди престолонаследия.

[ + – ] Королева Маргрете и крон-принц Фредерик с супругой Фото: Instagram detdanskekongehus

Принц Иоахим публично выступил против решения своей матери, также поступали сообщения о вражде между Иоахимом и его братом принцем Фредериком из-за этого решения.

Но дворец опубликовал две фотографии королевской семьи, в том числе одну, на которой Фредерик и его жена Мария с Иоахимом и его женой Мари стоят вокруг королевы.

Дата на фотографии не указана, однако считается, что она была сделана во время празднования юбилея королевы в начале этого лета.

Подпись к снимку гласит: "В течение года 50-летие правления Ее Величества Королевы было отмечено событиями в нескольких частях страны. Чтобы завершить юбилейный год, сегодня публикуются два новых гала-портрета королевы и королевской семьи. Портреты сняты фотографом Пером Мортеном Абрахамсеном в рыцарском зале дворца Кристиана IX в Амалиенборге".

[ + – ] Королева Маргрете с сыновьями и их женами Фото: Instagram detdanskekongehus

Напомним, в сентябре датская королева объявила, что ее внуки: 23-летний Николай, 20-летний Феликс, 13-летний Хенрик и десятилетняя Афина больше не будут иметь титулов "Его/Ее Высочество" с января 2023 года. Вместо того, чтобы быть принцами и принцессами, они будут графами и графинями и именоваться Их Превосходительствами.

Маргрете настаивала на том, что это будет "полезно для них в будущем" и позволит детям, сохранившим свои позиции в линии преемственности, "строить свою собственную жизнь, не ограничиваясь особыми соображениями и обязанностями", что предполагает формальная принадлежность к датской королевской семье.

Однако в последующие дни принц Иоахим публично выступил против решения своей матери, заявив, что его дети пострадали, и их даже начали буллить в школе.

Старшие его сыновья заявили, что были шокированы решением бабушки.

После Иоахим заявил, что им не хватило общения, но потом они "встретились, и теперь оказались на правильном пути".

Но также оказалось, что он получил новую работу в оборонной промышленности в Вашингтоне, США, и скоро уедет подальше от своей матери и брата. Сейчас принц работает в Париже.