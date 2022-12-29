Королева Данії Маргрете опублікувала нове офіційне фото з обома синами

Уже за кілька днів діти принца Йоакіма втратять свої титули, а брати перебувають у сварці.

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Данська королівська сім'я поділилася новим портретом королеви Маргрете разом із її синами: принцом Фредеріком і принцом Йоакімом попри розлад у ній. Раніше королева оголосила, що позбавляє своїх онуків, дітей молодшого сина, їхніх королівських титулів "заради їхнього блага", що викликало розлад у дружній родині. Про це пише Daily Mail.

Члени данської королівської родини посварилися та навіть провели Різдво порізно. Принц Фредерік, спадкоємець престолу, навіть казав, що йому сумно бачити свого брата таким засмученим. Королева ж залишилася непохитною. З 1 січня діти Йоакіма втратить свої титули принців і принцес, але залишаться в черзі престолонаслідування.

[ + – ] Королева Маргрете та крон-принц Фредерік із дружиною Фото: Instagram detdanskekongehus

Принц Йоакім публічно виступив проти рішення своєї матері, також надходили повідомлення про ворожнечу між Йоакімом і його братом принцом Фредеріком через це рішення.

Але палац опублікував дві фотографії королівської сім'ї, у тому числі одну, на якій Фредерік і його дружина Марія з Йоакімом і його дружиною Марі стоять навколо королеви.

Дата на фотографії не вказана, проте вважається, що її зробили під час святкування ювілею королеви на початку цього літа.

Підпис до знімку говорить: "Протягом року 50-річчя правління Її Величності Королеви було відзначено подіями в кількох частинах країни. Щоб завершити ювілейний рік, сьогодні публікуються два нові гала-портрети королеви та королівської родини. Портрети зняті фотографом Пером Мортеном Абрахамсеном палацу Крістіана IX в Амалієнборзі".

[ + – ] Королева Маргрете із синами та їхніми дружинами Фото: Instagram detdanskekongehus

Нагадаємо, у вересні данська королева оголосила, що її онуки: 23-річний Ніколай, 20-річний Фелікс, 13-річний Генрік і десятирічна Афіна — більше не матимуть титулів "Його/Її Високість" із січня 2023 року. Замість того, щоб бути принцами та принцесами, вони будуть графами та графинями й іменуватимуться їхніми превосходительствами.

Маргрете наполягала на тому, що це буде "корисно для них у майбутньому" й дозволить дітям, які зберегли свої позиції в лінії спадковості, "будувати своє власне життя, не обмежуючись особливими міркуваннями й обов'язками", що передбачає формальну приналежність до данської королівської родини.

Однак у наступні дні принц Йоакім публічно виступив проти рішення своєї матері, заявивши, що його діти постраждали і їх навіть почали булити в школі.

Його старші сини заявили, що були шоковані рішенням бабусі.

Потім Йоакім заявив, що їм не вистачило спілкування, але потім вони зустрілися й тепер опинилися на правильному шляху.

Але також виявилося, що він отримав нову роботу в оборонній промисловості у Вашингтоні, що в США, і незабаром поїде подалі від своєї матері та брата. Нині принц працює в Парижі.