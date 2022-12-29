Личный астролог принцессы Дианы предсказала сложный 2023 год для принца Гарри

Принца в 2023 году ждут "американские горки" и поиск себя и своего места в семье и социуме.

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Астролог Дебби Франк, которая делала прогнозы для принцессы Дианы и была ее близкой подругой, считает, что 2023 год будет для принца Гарри "нестабильным" и не менее беспокойным, чем предыдущий, а коронация Карла III станет переломным моментом, пишет Hello.

"Звезды принца Гарри выстраиваются для него в очередь на американских горках до 2023 года. Мятежная планета Уран неудобно сидит на самом личном ракурсе его карты и его Луны, что означает дальнейшие расстройства в семье, неожиданные переезды и разрыв со своей прежней жизнью. Личный мир Гарри выглядит далеко не устоявшимся и стабильным, и он готов сделать окончательный выбор со своими корнями. Его беспокойство трудно сдержать, оно вызывает желание переехать домой и постоянно поставить себя как независимого от членов королевской семьи. Насколько он сам вызывает ударные волны, он также получает тревожный сигнал от окружающих. В этом космическом климате его жизнь кажется электрически заряженной и полной перемен", – говорит астролог.

Дебби беспокоится, что выход мемуаров Гарри, книги "Запасной" может обернуться для него проблемами.

"Время публикации в январе – очень деликатный период, который может вызвать негативную реакцию", — предостерегает она, хотя последующий период может дать Гарри столь желанную ясность.

Коронация Карла III, запланированная на весну следующего года, вероятно, сильно повлияет на младшего принца.

"Затмение полной луны во время коронации указывает на его место в порядке вещей. Ему нужно будет двигаться дальше. С июня манят новые направления, которые он может использовать, чтобы дать ему новое измерение и кардинально изменить мир к лучшему", – подытожила Франк.

Ранее мы писали о том, что принц Гарри и Меган Маркл намерены потребовать от Букингемского дворца извинений за "причиненные страдания". В свою очередь король Великобритании никак не комментирует их претензии и даже намерен пригласить младшего сына с женой на коронацию.