Особистий астролог принцеси Діани передбачила складний 2023 для принца Гаррі

На принца в 2023 році чекають "американські гірки" і пошук себе й свого місця в сім'ї та соціумі.

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Астролог Деббі Франк, яка робила прогнози для принцеси Діани і була її близькою подругою, вважає, що 2023 буде для принца Гаррі "нестабільним" і не менш неспокійним, ніж попередній, а коронація Карла III стане переломним моментом, пише Hello.

"Зірки принца Гаррі вишиковуються для нього в чергу на американських гірках до 2023 року. Бунтівна планета Уран незручно сидить на особистому ракурсі його карти та його Місяця, що означає подальші розлади в сім'ї, несподівані переїзди та розрив зі своїм колишнім життям. Особистий світ Гаррі виглядає далеко не усталеним і стабільним, і він готовий зробити остаточний вибір зі своїм корінням, його занепокоєння важко стримати, воно викликає бажання переїхати додому і постійно ставити себе як незалежного від членів королівської сім'ї, від оточуючих. У цьому космічному кліматі його життя здається електрично зарядженим і повним змін", – каже астролог.

Деббі турбується, що вихід мемуарів Гаррі, книги "Запасний" може обернутися для нього проблемами.

"Час публікації в січні — дуже делікатний період, який може викликати негативну реакцію", — застерігає вона, хоча наступний період може дати Гаррі таку бажану ясність.

Коронація Карла III, запланована на весну наступного року, напевно, сильно вплине на молодшого принца.

"Затемнення повного місяця під час коронації вказує на його місце в порядку речей. Йому потрібно буде рухатися далі. З червня манять нові напрямки, які він може використати, щоб дати їм новий вимір і кардинально змінити світ на краще", — підсумувала Франк.

Раніше ми писали про те, що принц Гаррі та Меган Маркл мають намір вимагати від Букінгемського палацу вибачень за "заподіяні страждання". У свою чергу король Великобританії ніяк не коментує їхніх претензій і навіть має намір запросити молодшого сина з дружиною на коронацію.