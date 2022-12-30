Кейт Миддлтон расплакалась, когда принц Уильям сменил свои новогодние планы

Принцесса Уэльская боялась за будущее их романтических отношений.

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Стало известно, что в свое время смена планов принца Уильяма на Новый год довели Кейт Миддлтон до слез. Об этом пишет Мirror.

Принцесса Уэльская готовилась встретить Новый год со своим возлюбленным в 2006 году, прежде чем они поженились, но, согласно биографической книге, она была огорчена, когда сын короля Карла III изменил планы из-за одного телефонного звонка.

Тогда пара не проводила Рождество вместе, но, как полагают, у них были грандиозные планы на Новый год.

Но согласно книге, Кейт разрыдалась, когда принц Уильям в последнюю минуту отменил свои планы, из-за чего она боялась за будущее их романтических отношений.

В своей книге The Making of a Royal Romance, выпущенной в 2011 году, королевская писательница Кэти Николл утверждает, что Уильям пообещал Кейт, что присоединится к ее семье, но вместо этого решил остаться со своими близкими. Принц Уэльский сообщил возлюбленной это по телефону в День подарков.

[ + – ] Кейт Миддлтон и принц Уильям с детьми Фото: Скриншот видео

В 2007 году Кейт Миддлтон и принц Уильям ненадолго расстались, и источники позже сообщили, что королева Елизавета II была разочарована разрывом старшего внука. Впрочем, впоследствии пара помирилась.

А в июле 2007 Кейт Миддлтон и ее брат Джеймс были замечены на концерте для принцессы Дианы, состоявшемся на Уэмбле в честь 10-летия смерти матери принца Уэльского.

Вскоре было подтверждено, что их роман восстановился, и Кэтрин переехала в квартиру Уильяма в Кларенс-хаусе.

Уже в 2010 году влюбленные объявили о помолвке и поженились в апреле 2011.

[ + – ] Кейт Миддлтон и принц Уильям с детьми Фото: Getty Images

Напомним, младший сын супругов, принц Луи, снова капризничал на публике.

Также Фокус писал о рождественском подарке Кейт Миддлтон от принца Уильяма.