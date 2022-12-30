Кейт Міддлтон розплакалася, коли принц Вільям змінив свої новорічні плани

Принцеса Уельська боялася за майбутнє їхніх романтичних стосунків.

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Стало відомо, що свого часу зміна планів принца Вільяма на Новий рік довели Кейт Міддлтон до сліз. Про це пише Мirror.

Принцеса Уельська готувалася зустріти Новий рік зі своїм коханим у 2006 році, перш ніж вони одружилися, але, згідно з біографічною книгою, вона була засмучена, коли син короля Карла ІІІ змінив плани через один телефонний дзвінок.

Тоді пара не проводила Різдво разом, але, як вважають, у них були грандіозні плани на Новий рік.

Але згідно з книгою, Кейт розплакалася, коли принц Вільям в останню хвилину скасував свої плани, через що вона боялася за майбутнє їхніх романтичних стосунків.

У своїй книзі "The Making of a Royal Romance", випущеній у 2011 році, королівська письменниця Кеті Ніколл стверджує, що Вільям пообіцяв Кейт, що приєднається до її родини, але замість цього вирішив залишитися зі своїми близькими. Принц Уельський повідомив коханій це по телефону в День подарунків.

[ + – ] Кейт Міддлтон та принц Вільям з дітьми Фото: Скриншот видео

У 2007 році Кейт Міддлтон і принц Вільям ненадовго розлучилися, і джерела пізніше повідомили, що королева Єлизавета ІІ була розчарована розривом старшого онука. Втім, згодом пара помирилася.

А в липні 2007 року Кейт Міддлтон і її брат Джеймс були помічені на концерті для Діани, який відбувся на Вемблі в честь 10-річчя смерті матері принца Уельського.

Невдовзі було підтверджено, що їхній роман відновився, і Кетрін переїхала до квартири Вільяма в Кларенс-хаусі.

Уже у 2010 році закохані оголосили про заручини і одружилася у квітні 2011 року.

[ + – ] Кейт Міддлтон та принц Вільям з дітьми Фото: Getty Images

Нагадаємо, менший син подружжя, принц Луї, знову капризував на публіці.

Також Фокус писав про різдвяний подарунок Кейт Міддлтон від принца Вільяма.