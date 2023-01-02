Эмма Робертс поделилась трогательным снимком с бойфрендом (фото)

Знаменитость подвела итоги своего 2022 года.

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31-летняя американская актриса Эмма Робертс поделилась трогательным снимком со своим бойфрендом. Итоги 2022 года звезда экрана провела в Instagram с почти 19 млн подписчиков.

На фото молодая мама держит за руку своего избранника, музыканта Коди Джонсона. Эмма Робертс одета в костюм космонавта. Тем временем ее бойфренд выбрал джинсы и темную рубашку.

[ + – ] Эмма Робертс с бойфрендом

"#2022 Я тебя любила ❤️ с Новым годом, красавицы! 🪩 🥂", — подписала публикацию племянница Джулии Робертс.

В частности, знаменитость поделилась снимком своего двухлетнего сына Родса. На фото малыш бежит по осеннему парку.

[ + – ] Сын Эммы Робертс

О романтических отношениях 31-летней Эммы Робертс и Коди Джонсона стало известно летом 2022. В начале этого года звезда экрана рассталась с актером Гарретом Хедлундом, от союза с которым подрастает двухлетний сын Родс.

Впрочем, племянница Джулии Робертс обрела новую любовь, а после расставания с отцом своего первенца признавалась, что счастлива, несмотря ни на что.

Напомним, Эмма Робертс поздравила сына со вторым днем рождения в пижамном комплекте украинского бренда.

Также Фокус писал о первом официальном выходе в свет Эммы Робертс и ее бойфренда.