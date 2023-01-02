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Емма Робертс поділилася зворушливим знімком з бойфрендом (фото)

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Фото: Instagram emmaroberts | Емма Робертс

Знаменитість підбила підсумки свого 2022 року.

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31-річна американська акторка Емма Робертс поділилася зворушливим знімком зі своїм бойфрендом. Підсумки 2022 року зірка екрану провела в Instagram з майже 19 млн підписників.

На фото молода мама тримає за руку свого обранця, музиканта Коді Джонсона. Емма Робертс одягнута в костюм космонавта. Тим часом її бойфренд обрав джинси та темну сорочку.

Емма Робертс з бойфрендом

"#2022 Я тебе любила ❤️ з Новим роком, красуні! 🪩 🥂", — підписала публікацію племінниця Джулії Робертс.

Зокрема знаменитість поділилася знімком свого дворічного сина Родса. На фото малюк біжить по осінньому парку.

Син Емми Робертс Fullscreen
Син Емми Робертс

Про романтичні стосунки 31-річної Емми Робертс та Коді Джонсона стало відомо влітку 2022. На початку цього ж року зірка екрану розсталася з актором Гарретом Гедлундом, від союзу з яким підростає дворічний син Родс.

Втім, племінниця Джулії Робертс знайшла нове кохання, а після розставання з батьком свого первістка зізнавалася, що щаслива, попри все.

Нагадаємо, Емма Робертс привітала сина з другим днем народження у піжамному комплекті українського бренду.

Також Фокус писав про перший офіційний вихід у світ Емми Робертс та її бойфренда.