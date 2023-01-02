Емма Робертс поділилася зворушливим знімком з бойфрендом (фото)

Знаменитість підбила підсумки свого 2022 року.

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31-річна американська акторка Емма Робертс поділилася зворушливим знімком зі своїм бойфрендом. Підсумки 2022 року зірка екрану провела в Instagram з майже 19 млн підписників.

На фото молода мама тримає за руку свого обранця, музиканта Коді Джонсона. Емма Робертс одягнута в костюм космонавта. Тим часом її бойфренд обрав джинси та темну сорочку.

[ + – ] Емма Робертс з бойфрендом

"#2022 Я тебе любила ❤️ з Новим роком, красуні! 🪩 🥂", — підписала публікацію племінниця Джулії Робертс.

Зокрема знаменитість поділилася знімком свого дворічного сина Родса. На фото малюк біжить по осінньому парку.

[ + – ] Син Емми Робертс

Про романтичні стосунки 31-річної Емми Робертс та Коді Джонсона стало відомо влітку 2022. На початку цього ж року зірка екрану розсталася з актором Гарретом Гедлундом, від союзу з яким підростає дворічний син Родс.

Втім, племінниця Джулії Робертс знайшла нове кохання, а після розставання з батьком свого первістка зізнавалася, що щаслива, попри все.

Нагадаємо, Емма Робертс привітала сина з другим днем народження у піжамному комплекті українського бренду.

Також Фокус писав про перший офіційний вихід у світ Емми Робертс та її бойфренда.