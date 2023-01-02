Меган Маркл вслед за принцом Гарри собирается издать собственную книгу

Королевская семья Британии может снова столкнуться с трудностями из-за герцогини Сассекской.

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После мемуаров принца Гарри, которые выйдут 10 января, появилась информация, что его жена Меган Маркл также планирует написать собственную откровенную книгу. Об этом пишет Daily Mail.

Отмечается, что герцогиня Сассекская хочет написать собственную откровенную книгу сразу после выпуска мемуаров ее мужа принца Гарри, которые называются "Запасной". Ее книга, как утверждают эксперты, не принесет слишком большого вреда королю Карлу III, но в большей степени будет направлена на критику принца Уильяма.

[ + – ] Принц Гарри и Меган Маркл Фото: Getty Images

Кроме того, некоторые источники утверждают, что после откровений Меган братья Гарри и Уильям больше никогда не смогут помириться. Не исключено, что много интересного Меган может написать и про принцессу Уэльскую Кейт Миддлтон.

Известно, что принц Гарри получил аванс за свою автобиографию в размере 20 миллионов долларов. Ожидается, что новая книга Меган Маркл принесет ей внушительную сумму.

Напомним, 8 декабря состоялась премьера сериала "Гарри и Меган". Как и ожидалось, скандальный проект произвел фурор. Издание Hypebae сообщает, что сериал о принце Гарри и Меган Маркл стал крупнейшим документальным дебютом в истории Netflix. ﻿

Также Фокус писал, что несмотря на все откровения принца Гарри и Меган Маркл в нашумевшем документальном сериале Netflix, где те очень нелицеприятно высказывались о своих британских родственниках, королевская семья не стала комментировать ничего из сказанного. Более того, Карл III намерен пригласить герцогов Сассекских на свою коронацию в следующем году.