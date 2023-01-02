Меган Маркл слідом за принцом Гаррі збирається видати власну книгу

Королівська родина Британії може знову зіткнутися із труднощами через герцогиню Сассекську.

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Після мемуарів принца Гаррі, які вийдуть 10 січня, з'явилася інформація, що його дружина Меган Маркл планує написати власну відверту книгу. Про це пише Daily Mail.

Зазначається, що герцогиня Сассекська хоче написати власну відверту книгу одразу після випуску мемуарів її чоловіка принца Гаррі, які називаються "Запасною". Її книга, як стверджують експерти, не завдасть надто великої шкоди королю Карлу III, але більшою мірою буде спрямована на критику принца Вільяма.

[ + – ] Принц Гаррі та Меган Маркл Фото: Getty Images

Крім того, деякі джерела стверджують, що після одкровень Меган брати Гаррі та Вільям більше ніколи не зможуть помиритися. Не виключено, що багато цікавого Меган може написати і про принцесу Уельську Кейт Міддлтон.

Відомо, що принц Гаррі одержав аванс за свою автобіографію у розмірі 20 мільйонів доларів. Очікується, що нова книга Меган Маркл принесе їй значну суму.

Нагадаємо, 8 грудня відбулася прем'єра серіалу "Гаррі та Меган". Як і очікувалося, скандальний проєкт справив фурор. Видання Hypebae повідомляє, що серіал про принца Гаррі та Меган Маркл став найбільшим документальним дебютом в історії Netflix .

Також Фокус писав, що незважаючи на всі одкровення принца Гаррі та Меган Маркл у гучному документальному серіалі Netflix, де ті дуже неприємно висловлювалися про своїх британських родичів, королівська родина не стала коментувати нічого зі сказаного. Більше того, Карл III має намір запросити герцогів Сассекських на свою коронацію наступного року.