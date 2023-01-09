Королева повторных образов: топ-5 роскошных нарядов, в которых Кейт Миддлтон появлялась не раз

Принцесса Уэльская посылает модной индустрии четкий сигнал: любая вещь может заиграть новыми красками, если добавить к ней аксессуары. Поэтому она не стесняется появляться в одних и тех же нарядах на публике.

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9 января принцесса Уэльская Кэтрин отмечает свой 41-ый день рождения. За более чем 10 лет жизни в королевской семье она стала не только одной из самых влиятельных и узнаваемых персон, но и завоевала звание иконы стиля. Кейт Миддлтон с одинаковым достоинством носит наряды за тысячи фунтов стерлингов и одежду из масс-маркета, поддерживая британских дизайнеров. не стесняется герцогиня Кембриджская и Корнуолльская появляться на публике в одних и тех же платьях по несколько раз, умело придавая ансамблям новое прочтение с помощью аксессуаров и прически. Фокус собрал несколько самых ярких аутфитов Кэтрин, демонстрирующих осознанное потребление королевской особы.

В 2014 году герцогиня Кембриджская выбрала черное кружевное платье от Дианы фон Фюрстенберг, чтобы посетить Королевское эстрадное представление, будучи беременной принцессой Шарлоттой. Она снова надела это платье в 2017 году на гала-ужин в Национальном центре Анны Фрейд, будучи беременной принцем Луи.

[ + – ] Черное кружевное платье от Дианы фон Фюрстенберг Кейт впервые надела в 2011 Фото: Getty [ + – ] Снова в том же наряде пять лет спустя Фото: Getty

Нюдовое платье с тюлем и пайетками в пол от Jenny Packham Кейт впервые надела на ужин в Кенсингтонском дворце в 2013 году. Год спустя она снова появилась в нем на в Национальной портретной галерее в феврале, а также на ужине в честь 600-летия Сент-Эндрюс в Нью-Йорке в декабре 2014-го.

[ + – ] Кейт Миддлтон в платье Jenny Packham в 2011 году Фото: Getty Images [ + – ] Кэтрин в том же платье в 2016-м Фото: Getty Images

В 2011 году Кейт вышла на красную ковровую дорожку церемонии награждения BAFTA в Лос-Анджелесе в светло-лавандовом платье от Alexander McQueen из последней коллекции прет-а-порте дизайнера. Шифоновый наряд с многослойной юбкой в пол герцогиня тогда дополнила бриллиантовым браслетом, серебряными босоножками от Jimmy Choo в пол и мерцающим поясом, а также клатчем в тон. Спустя 10 лет, в 2021 году, герцогиня то же платье надела на церемонию награждения The Earthshot Prize, проходившей в Alexandra Palace в Лондоне.

[ + – ] Кейт Миддлтион в платье Alexander McQueen в 2021 году Фото: Getty Images [ + – ] Кэтрин на премии BAFTA в Лос-Анджелесе в 2011 году в том же платье Фото: Getty Images

Кейт впервые надела это бирюзовое платье от Jenny Packham на гала-ужин в преддверии Олимпийских игр в Лондоне в,2012 году, прежде чем снова появиться в нем на церемонии награждения премией Tusk Awards в 2018-м.

[ + – ] Герцогиня Кембриджская в платье Jenny Packham в 2012 году Фото: Getty [ + – ] И в 2018-м Фото: Getty

.На 73-ю ежегодную церемонию вручения кинопремии Британской академии кино 4 февраля 2020 года герцогиня надела бело-золотое платье от Alexander McQueen, в котором она в последний раз была на государственном ужине в Малайзии 13 сентября 2012 года.

[ + – ] Кейт Миддлтон и принц Уильям в Малайзии, 2012 года Фото: Getty Images [ + – ] Кейт надела платье Alexander McQueen, спустя восемь лет Фото: Getty

Напомним, сколько денег потратила Кейт Миддлион на одежду в 2022 году, а также ее самые запоминающиеся образы.