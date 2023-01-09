Королева повторних образів: топ 5 розкішних нарядів, у яких Кейт Міддлтон з'являлася неодноразово

Принцеса Уельська надсилає модній індустрії чіткий сигнал: будь-яка річ може заграти новими фарбами, якщо додати до неї аксесуари. Тому вона не соромиться з'являтися в тих самих вбраннях на публіці.

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9 січня принцеса Уельська Кетрін відзначає свій 41-й день народження. За більш ніж 10 років життя в королівській сім'ї вона стала не лише однією з найвпливовіших і найвідоміших персон, а й завоювала звання ікони стилю. Кейт Міддлтон із однаковою гідністю носить вбрання за тисячі фунтів стерлінгів і одяг із мас-маркету, підтримуючи британських дизайнерів. Не соромиться герцогиня Кембриджська та Корнуольська з'являтися на публіці в одних і тих же сукнях по кілька разів, вміло надаючи ансамблям нове прочитання за допомогою аксесуарів і зачіски. Фокус зібрав кілька найяскравіших аутфітів Кетрін, які демонструють усвідомлене споживання королівської особи.

У 2014 році герцогиня Кембриджська обрала чорну мереживну сукню від Діани фон Фюрстенберг, щоб відвідати Королівську естрадну виставу, будучи вагітною принцесою Шарлоттою. Вона знову одягла цю сукню у 2017 році на гала-вечерю у Національному центрі Анни Фрейд, будучи вагітною принцом Луї.

[ + – ] Чорна мереживна сукня від Діани фон Фюрстенберг Кейт уперше одягла у 2014 Фото: Getty [ + – ] Знову в тому ж наряді через п'ять років Фото: Getty

Нюдова сукня з тюлем і паєтками до підлоги від Jenny Packham Кейт уперше одягла на вечерю в Кенсінгтонському палаці у 2013 році. Через рік вона знову з'явилася в ній на Національній портретній галереї в лютому, а також на вечері на честь 600-річчя Сент-Ендрюс у Нью-Йорку в грудні 2014-го.

[ + – ] Кейт Міддлтон у сукні Jenny Packham у 2011 році Фото: Getty Images [ + – ] Кетрін у тій самій сукні 2016-го Фото: Getty Images

У 2011 році Кейт вийшла на червону доріжку церемонії нагородження BAFTA в Лос-Анджелесі у світло-лавандовій сукні від Alexander McQueen із останньої колекції прет-а-порте дизайнера. Шифонове вбрання з багатошаровою спідницею до підлоги герцогиня тоді доповнила діамантовим браслетом, срібними босоніжками від Jimmy Choo та мерехтливим поясом, а також клатчем у тон. Через 10 років, у 2021 році, герцогиня ту саму сукню одягла на церемонію нагородження The Earthshot Prize, що проходила в Alexandra Palace у Лондоні.

[ + – ] Кейт Міддлтон у сукні Alexander McQueen у 2021 році Фото: Getty Images [ + – ] Кетрін на премії BAFTA в Лос-Анджелесі в 2011 році в тій же сукні Фото: Getty Images

Кейт уперше одягла цю бірюзову сукню від Jenny Packham на гала-вечерю напередодні Олімпійських ігор у Лондоні у 2012 році, перш ніж знову з'явитися в ній на церемонії нагородження премією Tusk Awards у 2018-му.

[ + – ] Герцогиня Кембриджська в сукні Jenny Packham у 2012 році Фото: Getty [ + – ] І 2018-го Фото: Getty

На 73-ту щорічну церемонію вручення кінопремії Британської академії кіно 4 лютого 2020 року герцогиня одягла біло-золоту сукню від Alexander McQueen, в якій вона востаннє була на державній вечері в Малайзії 13 вересня 2012 року.

[ + – ] Кейт Міддлтон і принц Вільям в Малайзії, 2012 року Фото: Getty Images [ + – ] Кейт одягла сукню Alexander McQueen через вісім років Фото: Getty

Нагадаємо, скільки грошей витратила Кейт Міддліон на одяг у 2022 році, а також її образи, що найбільше запам'ятовуються.