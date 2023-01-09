Дженна Ортега пришла на голливудскую вечеринку в школьной форме

Дженна Ортега решила по-полной использовать свой самый успешный образ.

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20-летняя актриса Дженна Ортега, популярность которой многократно возросла после выхода сериала "Уэнсдей", где она сыграла главную роль, взяла на вооружение свой самый удачный образ девочки-школьницы и продолжает его активно эксплуатировать. Она посетила вечеринку Netflix в Catch Steak в Западном Голливуде, за несколько дней до церемонии наград "Золотой глобус", в образе ученицы Академии Невермор.

Дженна появилась на публике в укороченной белой классической рубашке, которая слегка обнажала ее живот серой плиссированной юбке до колен, серых носках в тон и блестящих черных туфлях. Образ дополнили маленькие серебряные серьги-кольца, беспроводные наушники и свободный черный галстук на шее.

На мероприятии к Ортеге присоединилась ее коллега по фильму Эмма Майерс, сыгравшая ее соседку по комнате – оборотня Энид Синклер.

Недавно стало известно, что Netflix продлил "Уэнсдей" и уже объявил о начале работы над вторым сезоном.

"Было невероятно создать шоу, которое нашло отклик у людей по всему миру. В восторге от продолжения увлекательного путешествия Уэнсдей во второй сезон. Нам не терпится погрузиться с головой в очередной сезон и исследовать странный и жуткий мир Nevermore. Просто нужно сначала убедиться, что Уэнсдей не опустошила бассейн", – пошутили сериала.

Шоу дебютировало в ноябре, установив новый рекорд Netflix по количеству часов просмотра в неделю для англоязычного сериала с 341,2 млн. В середине декабря сериал набрал более миллиарда часов просмотров и побил рекорд, установленный четвертым сезоном "Очень странных дел", став шоу №1 в 83 странах.

Напомним, Дженна Ортега задала новый тренд на галстуки и сыграла две роли в сериале "Уэнсдей".