Дженна Ортега прийшла на голлівудську вечірку в шкільній формі

Дженна Ортега вирішила по-повному використати свій найуспішніший образ.

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20-річна акторка Дженна Ортега, популярність якої багаторазово зросла після виходу серіалу "Венздей", де вона зіграла головну роль, взяла на озброєння свій найвдаліший образ дівчинки-школярки та продовжує його активно експлуатувати. Вона відвідала вечірку Netflix у Catch Steak у Західному Голлівуді, за кілька днів до церемонії нагороди "Золотий глобус", в образі учениці академії "Невермор".

Дженна з'явилася на публіці в укороченій класичній білій сорочці, яка злегка оголювала її живіт, сірій спідниці до колін, сірих шкарпетках у тон і блискучих чорних туфлях. Образ доповнили маленькі срібні сережки-кільця, бездротові навушники та вільна чорна краватка на шиї.

На заході до Ортеги приєдналася її колега із серіалу Емма Маєрс, яка зіграла її сусідку з кімнати — перевертня Енід Сінклер.

Нещодавно стало відомо, що Netflix продовжив "Венздей" і вже оголосив про початок роботи над другим сезоном.

"Було неймовірно створити шоу, яке знайшло відгук у людей по всьому світу. У захваті від продовження закхопливої подорожі Венздей у другий сезон. Нам кортить поринути з головою в черговий сезон і дослідити дивний і моторошний світ Nevermore. Просто потрібно спочатку переконатися, що Венздей не спустошила басейн", — пожартували серіалу.

Шоу дебютувало в листопаді, встановивши новий рекорд Netflix за кількістю годин перегляду на тиждень для англомовного серіалу, в 341,2 млн. У середині грудня серіал набрав понад мільярд годин переглядів і побив рекорд, встановлений четвертим сезоном "Дивних див", ставши шоу №1 у 83 країнах.

Нагадаємо, Дженна Ортега задала новий тренд на краватки та зіграла дві ролі в серіалі "Венздей".