Стало известно, с какой вещью не может расстаться Карл III

Эта вещь напоминает монарху об одиночестве в детстве.

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Стало известно, с какой вещью король Великобритании Карл III не может никогда расстаться. Об этом пишет New York Post.

Младший сын 74-летнего монарха раскрыл очередную семейную тайну и описал в скандальных мемуарах "Запасной" зависимость отца от плюшевого мишки. По словам герцога Сассекского, Карл III никогда не расстается с любимой мягкой игрушкой, напоминающей ему о детстве.

"Тедди везде "ходил" с папой. Это жалкий медведь со сломанными лапами, болтающимися нитями и заплатками. Мне кажется, что он выглядел так, как выглядел отец после того, как хулиганы разобрались с ним", — рассказывает автор скандальной биографической книги.

[ + – ] Король Карл III и принц Гарри Фото: The Duke and Duchess of Sussex

В частности, в скандальных мемуарах младший сын принцессы Дианы и Карла ІІІ рассказал ряд пикантных подробностей из своей жизни до "мегзита" в начале 2020 года.

Миру стало известно о драке герцога Сассекского и принца Уэльского, страстной ночи автора биографической книги и его возлюбленной в день годовщины смерти принцессы Дианы и многом другом о королевской семье Великобритании.

[ + – ] Принцесса Диана и Карл III с сыновьями Фото: Getty Images

Напомним, принц Уильям проигнорировал вопросы журналистов о новых откровениях младшего брата.

Также Фокус писал о резкой реакции Кейт Миддлтон на мемуары принца Гарри.