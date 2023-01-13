Стало відомо, з якою річчю не може розлучитися Карл ІІІ

Ця річ нагадує монарху про самотність у дитинстві.

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Стало відомо, з якою річчю король Великобританії Карл ІІІ не може ніколи розстатися. Про це пише New York Post.

Менший син 74-річного монарха розкрив чергову родинну таємницю та описав у скандальних мемуарах "Запасний" залежність свого батька від плюшевого ведмедика. За словами герцога Сассекського, Карл ІІІ ніколи не розлучається з улюбленою м'якою іграшкою, яка нагадує йому про дитинство.

"Тедді скрізь ходив із татом. Це жалюгідний ведмідь зі зламаними лапами, нитками, що бовтаються, і латками. Мені здається, що він виглядав так, як мав вигляд батько після того, як хулігани розібралися з ним", — розповідає автор скандальної біографічної книги.

[ + – ] Король Карл ІІІ та принц Гаррі Фото: The Duke and Duchess of Sussex

Зокрема у скандальних мемуарах молодший син принцеси Діани та Карла ІІІ розповів низку пікантних подробиць зі свого життя до "мегзіту" на початку 2020 року. Світові стало відомо про бійку герцога Сассекського та принца Уельського, пристрасну ніч автора біографічної книги та його коханої в день роковин смерті принцеси Діани та багато чого іншого про королівську родину Великобританії.

[ + – ] Принцеса Діана та Карл ІІІ із синами Фото: Getty Images

Нагадаємо, принц Вільям проігнорував запитання журналістів про нові одкровення меншого брата.

Також Фокус писав про різку реакцію Кейт Міддлтон на мемуари принца Гаррі.