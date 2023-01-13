Принц Вільям проігнорував запитання журналістів про мемуари брата

Раніше принц Гаррі зізнавався, що давно не спілкувався зі старшим братом та батьком.

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Принц Вільям проігнорував запитання журналістів про скандальні мемуари свого молодшого брата Гаррі. Про це пише Page Six.

Старший син короля Карла ІІІ відмахнувся від спроби репортера запитати, чи читав він біографічну книгу герцога Сассекського "Spare", коли принц і принцеса Уельські вперше після публікації мемуарів разом вийшли у світ.

"Ваша королівська високість, ви взагалі мали можливість прочитати книгу свого брата?" — кореспондент двічі крикнув, згідно з відеозаписом, знятим ITV.

Принц Уельський не відреагував на запитання та швидко покинув благодійний фонд разом зі своєю дружиною, 41-річною Кейт Міддлтон, яка також проігнорувала запитання журналістів.

Раніше королівська пара вже відвідувала нещодавно відкриту Ліверпульську університетську лікарню, де принц Вільям та Кейт Міддлтон поспілкувалися з персоналом та більше дізналися про медичний центр.

[ + – ] Принц Гаррі Фото: Скриншот

Подружжя було в хорошому настрої, незважаючи на звинувачення, зроблені проти них та інших членів королівської родини в мемуарах принца Гаррі.

[ + – ] Кейт Міддлтон та принц Вільям Фото: Instagram/kensingtonroyal

Раніше принц Гаррі зізнавався, що давно не спілкувався зі старшим братом та батьком.

Нагадаємо, Кейт Міддлтон публічно "потролила" постійні одкровення меншого брата свого чоловіка.

Також Фокус писав про нові деталі непорозумінь між Кетрін Міддлтон та Меган Маркл.