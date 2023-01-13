Принц Уильям проигнорировал вопросы журналистов о мемуарах брата

Раньше принц Гарри признавался, что давно не общался со старшим братом и отцом.

Related video

Принц Уильям проигнорировал вопросы журналистов о скандальных мемуарах своего младшего брата Гарри. Об этом пишет Page Six.

Старший сын короля Карла III отмахнулся от попытки репортера спросить, читал ли он биографическую книгу герцога Сассекского "Spare", когда принц и принцесса Уэльские во второй раз после публикации мемуаров вместе вышли в свет.

"Ваше королевское высочество, вы вообще имели возможность прочитать книгу своего брата?" — корреспондент дважды крикнул, согласно видеозаписи, снятой ITV.

Принц Уэльский не отреагировал на вопросы и быстро покинул благотворительный фонд вместе со своей супругой, 41-летней Кейт Миддлтон, которая также проигнорировала вопросы журналистов.

Ранее королевская пара уже посещала недавно открытую Ливерпульскую университетскую больницу, где принц Уильям и Кейт Миддлтон пообщались с персоналом и узнали больше о медицинском центре.

[ + – ] Принц Гарри Фото: Скриншот

Супруги были в хорошем настроении, невзирая на обвинения, сделанные против них и других членов королевской семьи в мемуарах принца Гарри.

[ + – ] Кейт Миддлтон и принц Уильям Фото: Instagram/kensingtonroyal

Раньше принц Гарри признавался, что давно не общался со старшим братом и отцом.

Напомним, Кейт Миддлтон публично "потролила" постоянные откровения младшего брата своего мужа.

Также Фокус писал о новых деталях недоразумений между Кэтрин Миддлтон и Меган Маркл.