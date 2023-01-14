Младшая дочь Брюса Уиллиса показала новые фото больного отца

После того, как Брюсу Уиллису поставили неутешительный диагноз, он практически полностью пропал из поля зрения СМИ.

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67-летний американский актер Брюс Уиллис, страдающий афазией, в последнее время очень редко появляется в СМИ, поэтому каждое его новое фото становится настоящим подарком для фанатов знаменитости. 28-летняя младшая дочь звезды Таллула порадовала поклонников отца, опубликовав несколько снимков с ним на своей странице в Instagram.

На кадрах Брюс позирует в белой футболке, серых спортивных штанах и кроссовках в обнимку с дочерью. На ней – белый топ, черная в красные цветы блуза с коротким рукавом и широкие серые штаны.

Во время съемки актер делает смешное лицо, а Таллула широко улыбается и держит его за руку. На втором снимке оба кривляются.

"Клуб высокой драмы ~~ жизненные навыки ~~ скрестим пальцы. На этой неделе я ем овощи", – подписала пост девушка.

Кроме фото с отцом, в карусели есть изображения ее завтрака со сливочным сыром, селфи в зеркале, фотография ее собаки в постели и среди прочего, ретро-фото Вайноны Райдер, актрисы, которая стала музой для легендарных режиссеров Тима Бертона, Джима Джармуша, Мартина Скорсезе.

Кроме Таллулы, у Уиллиса есть 34-летняя дочь Румер и 31-летняя Скаут, матерью которых является его бывшая жена Деми Мур. Актер также воспитывает 8-летнюю Эвелин и 10-летнюю Мейбл, рожденных его второй женой Эммой Хеминг.

Семья звездного актера ожидает пополнения, поскольку недавно старшая дочь Брюса сообщила, что беременна первенцем.

В марте прошлого года родные актера сообщили, что Уиллис уходит из кино. Причиной стал диагноз "афазия", расстройство, вызванное повреждением мозга, которое ухудшает речь, чтение, письмо и коммуникативные способности.

"Это действительно сложное время для нашей семьи, и мы очень благодарны вам за вашу неизменную любовь, сострадание и поддержку. Мы проходим через это как крепкая семья и хотели привлечь его поклонников, потому что знаем, как много он значит для вас, как и вы для него. Как всегда говорит Брюс: "Живи этим", и вместе мы планируем сделать именно это", – написали близкие Брюса в соцсети.

Недавно стало известно, что состояние актера резко начало ухудшаться. Он не всегда узнает родных, и у него обострились проблемы с речью.