Молодша дочка Брюса Вілліса показала нові фото хворого батька

Після того, як Брюсу Віллісу поставили невтішний діагноз, він практично повністю зник з поля зору ЗМІ.

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67-річний американський актор Брюс Вілліс, який страждає на афазію, останнім часом дуже рідко з'являється в ЗМІ, тому кожне його нове фото стає справжнім подарунком для фанатів знаменитості. 28-річна молодша дочка зірки Таллула порадувала шанувальників батька, опублікувавши кілька знімків із ним на своїй сторінці в Instagram.

На кадрах Брюс позує у білій футболці, сірих спортивних штанях та кросівках в обіймах із дочкою. На ній – білий топ, чорна у червоні квіти блузка з коротким рукавом та широкі сірі штани.

Під час зйомки актор робить смішне обличчя, а Таллула широко посміхається та тримає його за руку. На другому знімку обидва кривляються.

"Клуб високої драми ~~ життєві навички ~~ схрестимо пальці. Цього тижня я їм овочі", – підписала пост дівчина.

Окрім фото з батьком, у каруселі є зображення її сніданку з вершковим сиром, селфі у дзеркалі, фотографія її собаки в ліжку та серед іншого, ретро-фото Вайнони Райдер, актриси, яка стала музою для легендарних режисерів Тіма Бертона, Джима Джармуша, Мартіна Скорсезе .

Окрім Таллули, Вілліс має 34-річну доньку Румер і 31-річну Скаут, матір'ю яких є його колишня дружина Демі Мур. Актор також виховує 8-річну Евелін та 10-річну Мейбл, народжених його другою дружиною Еммою Хемінг.

Сім'я зіркового актора очікує на поповнення, оскільки нещодавно старша дочка Брюса повідомила, що вагітна первістком.

У березні минулого року рідні актора повідомили, що Вілліс йде з кіно. Причиною став діагноз "афазія", розлад, спричинений пошкодженням мозку, що погіршує мовлення, читання та комунікативні здібності.

"Це справді складний час для нашої родини, і ми дуже вдячні вам за вашу незмінну любов, співчуття і підтримку. Ми проходимо через це як міцна сім'я і хотіли залучити його шанувальників, тому що знаємо, як багато він означає для вас. Як завжди каже Брюс: "Живи цим", і разом ми плануємо зробити саме це", — написали близькі Брюса в соцмережі.

Нещодавно стало відомо, що стан актора різко почав погіршуватися. Він не завжди впізнає рідних, і у нього загострилися проблеми з вимовою.