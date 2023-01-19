Кейт Хадсон появилась на премьере сериала в объятиях возлюбленного (фото)

Пара помолвлена с осени 2021 года, но не известно, планируют ли они в ближайшем будущем пожениться.

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43-летняя актриса Кейт Хадсон и ее 36-летний партнер Дэнни Фуджикава посетили лос-анджелесскую премьеру оригинального сериала "Покерфейс", созданного для стримингового сервиса Peacock, в театре Легион. Об этом пишет Daily Mail.

Звезда надела облегающие велюровое платье с высокой горловиной и вырезами по бокам и разрезом снизу от бренда A.L.C., сочетая его с высокими бежевыми ковбойскими сапогами на каблуках.

Свои золотисто-русые локоны актриса собрала в хвост, сделала вечерний макияж с акцентом на глазах. Крупные серьги-кольца завершили образ Кейт.

Возлюбленный Кейт Дэнни Фуджикава был одет в блейзер с узором, белую футболку, черные брюки и обут в коричневые кожаные туфли. Волосы он аккуратно зачесал назад.

[ + – ] Кейт Хадсон и Дэнни Фуджикава Фото: Getty Images [ + – ] Кейт Хадсон Фото: Getty Images

Пара держалась за руки и позировала, стоя близко друг к другу.

Кейт и Дэнни впервые начали встречаться еще в 2017 году. У них есть общая дочь — четырехлетняя Рани. Хадсон объявила, что пара была помолвлена еще в сентябре 2021 года. Однако неясно, назначили ли они уже дату своей свадьбы.

Напомним, Кейт Хадсон, сыгравшая одну из главных ролей во второй части фильма "Достать ножи: Стеклянная луковица", украсила сцену на церемонии вручения наград Variety Creative Impact Awards, а также бранч 10 Directors To Watch Brunch, организованный в его рамках.

Также Фокус писал, что Кейт Хадсон посетила премьеру фильма в золотистом платье с мокрым эффектом.