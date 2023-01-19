Кейт Гадсон з'явилася на прем'єрі серіалу в обіймах коханого (фото)

Пара заручена з осені 2021 року, але не відомо, чи планують вони найближчим часом одружитися.

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43-річна акторка Кейт Гадсон та її 36-річний партнер Денні Фудзікава відвідали лос-анджелеську прем'єру оригінального серіалу "Покерфейс", створеного для стрімінгового сервісу Peacock, у театрі Легіон. Про це пише Daily Mail.

Зірка одягла велюрову сукню з високою горловиною і вирізами з боків і розрізом знизу від бренду ALC, поєднуючи її з високими бежевими ковбойськими чоботями на підборах.

Свої золотисто-русяві локони акторка зібрала у хвіст, зробила вечірній макіяж з акцентом на очах. Великі сережки-кільця завершили образ Кейт.

Коханий Кейт Денні Фудзікава був одягнений у блейзер із візерунком, білу футболку, чорні штани та взутий у коричневі шкіряні туфлі. Волосся він обережно зачесав назад.

[ + – ] Кейт Гадсон і Денні Фудзікава Фото: Getty Images [ + – ] Кейт Гадсон Фото: Getty Images

Пара трималася за руки і позувала, стоячи близько одне до одного.

Кейт і Денні вперше почали зустрічатися ще в 2017 році. Вони мають спільну дочку — чотирирічну Рані. Гадсон оголосила, що пара була заручена ще у вересні 2021 року. Однак незрозуміло, чи призначили вони вже дату свого весілля.

Нагадаємо, Кейт Гадсон, яка зіграла одну з головних ролей у другій частині фільму "Ножі наголо 2", прикрасила сцену на церемонії вручення нагород Variety Creative Impact Awards і бранч 10 Directors To Watch Brunch, організований у його межах.

Також Фокус писав, що Кейт Гадсон відвідала прем'єру фільму у золотистій сукні з мокрим ефектом.