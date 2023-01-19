"Это свет всего мира": Мартин Скорсезе обратился к украинцам (видео)

Оскароносный режиссер выразил свою поддержку народу Украины.

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80-летний американский кинорежиссер Мартин Скорсезе записал мощное обращение к украинцам, почти год переживающим полномасштабную войну в своей стране. Соответствующее видео появилось на Instagram-странице благотворительной платформы UNITED24.

Оскароносный режиссер признался, что молится о том, чтобы украинцы победили в этой кровавой войне, которую развязала РФ.

"В этот момент ваш дух, сила вашего духа, как свет. Это свет всего мира. И я молюсь, чтобы он был достаточно ярким, чтобы провести вас сквозь эту темноту", — отметил 80-летний Скорсезе.

[ + – ] Мартин Скорсезе обратился к украинцам

С начала полномасштабного российского вторжения на территорию Украины свое сочувствие и активную политическую позицию выразил ряд мировых звезд. В частности, актриса Анджелина Джоли приезжала во Львов, Бен Стиллер — в Киевскую область, Джессика Честейн посетила столицу Украины и встретилась с Владимиром Зеленским.

Напомним, Мартин Скорсезе планировал снять сериал о жизни знаменитого боксера Майка Тайсона.

Также Фокус писал о мощной поддержке Украины от режиссера и актера Шона Пенна: оскароносная знаменитость привез свой "Оскар" и вручила его Владимиру Зеленскому как символ победы.