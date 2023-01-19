"Це світло всього світу": Мартін Скорсезе звернувся до українців (відео)

Оскароносний режисер висловив свою підтримку народу України.

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80-річний американський кінорежисер Мартін Скорсезе записав потужне звернення до українців, які майже рік переживають повномасштабну війну у своїй країні. Відповідне відео з'явилося на Instagram-сторінці благодійної платформи UNITED24.

Оскароносний режисер зізнався, що молиться, аби українці перемогли у цій кривавій війні, яку розв'язала РФ.

"В цей момент ваш дух, сила вашого духу, наче світло. Це світло всього світу. І я молюся, щоб воно було досить яскравим, аби провести вас крізь цю темряву", — зазначив 80-річний Скорсезе.

[ + – ] Мартін Скорсезе звернувся до українців

З початку повномасштабного російського вторгнення на територію України своє співчуття та активну політичну позицію висловила низка світових зірок. Зокрема акторка Анджеліна Джолі приїжджала до Львова, Бен Стіллер — на Київщину, Джессіка Честейн відвідала столицю України та зустрілася з Володимиром Зеленським.

Нагадаємо, Мартін Скорсезе планував зняти серіал про життя знаменитого боксера Майка Тайсона.

Також Фокус писав про потужну підтримку України від режисера та актора Шона Пенна: оскароносна знаменитість привіз свій "Оскар" та вручив його Володимиру Зеленському як символ перемоги.