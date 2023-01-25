Как королева Елизавета II могла вежливо завершить скучный разговор

Монаршая персона использовала несколько намеков своим помощникам.

Related video

Стал известен секрет королевы Елизаветы II, как можно быстро закончить скучный разговор. Об этом пишет Glamour.

Как рассказывает лакей Ее Величества, монаршая персона всегда элегантно намекала, что встречу следует остановить, если ей было неинтересно.

Оказалось, что у королевы был секретный знак, который она подавала своим помощникам, помогавшим монарху избежать неприятного собеседника.

Королева Великобритании использовала свою помаду, с помощью которой давала знак своим фрейлинам, что пора уйти отсюда. Она доставала помаду и наносила ее на губы без зеркала, что и было сигналом ее готовности покинуть мероприятие или закончить разговор, который ей надоел.

[ + – ] Королева Елизавета II Фото: Royal Air Force/Twitter

Также монарх использовала свою сумочку, перемещая ее из руки в руку. Это также означало, что она хочет покинуть это место и закончить неприятный разговор. Во время этого кто-то из подчиненных королевы должен был подойти и помочь ей вежливо завершить разговор. Такой прием Елизавета II использовала, когда хотела уйти из банкета или торжественного ужина.

Напомним, в Сети вспоминают, как с королевы Елизаветы II слетела шляпа на публике.

Также Фокус писал о модной фишке королевы Елизаветы II, которую переняла Кейт Миддлтон.